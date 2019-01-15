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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

مدیر عامل هلال احمر چهارمحال و بختیاری:

امداد رسانی به ۳۲۷ نفردر چهارمحال و بختیاری/ فعالیت ۱۰ تیم امدادی

امداد رسانی به ۳۲۷ نفردر چهارمحال و بختیاری/ فعالیت ۱۰ تیم امدادی

شهرکرد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۲۷ نفر در چهارمحال و بختیاری توسط نیروهای امدادی هلال احمر در پی بارش برف و باران امداد رسانی شدند.

سید احمد مرتضوی فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه  ۳۲۷ نفر در چهارمحال و بختیاری توسط نیروهای امدادی هلال احمر در پی بارش برف و باران امداد رسانی شدند، اظهار داشت: ۱۰ اکیپ امدادی هلال احمر طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان فعالیت می کردند.

مرتضوی افزود: ۳۲ نجاتگر در غالب ۱۰ تیم امدادی  با استفاده از هفت دستگاه آمبولانس و سه دستگاه خودرو نجات به گرفتاران در برف و کولاک امداد رسانی کردند.

وی بیان کرد: ۱۲ نفر از حادثه دیدگان برف و کولاک توسط امدادگران هلال احمر اسکان داده‌ شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امدادرسانی‌ها در شهرستان‌های کوهرنگ، فارسان، کیار و اردل به ویژه گردنه چری و شاه منصوری انجام شد.

مرتضوی در ادامه گفت : ۲۶۰ قرص نان، ۲۹۰ بطری آب معدنی، ۴۲ کیلو گرم خرما، ۲۹۰ بسته بیسکوییت، ۸۰ تخته پتو، ۱۰ تخته موکت و یک دستگاه چادر بین حادثه دیدگان توزیع شد.

کد مطلب 4513613

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