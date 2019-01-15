۱۵ هزار میلیارد ریال در بخش معادن خراسان جنوبی سرمایه گذاری شد

داوود شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت معادن خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۵۷۸ پروانه بهره برداری معادن در استان فعال است.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ۱۴ پروانه بهره برداری معدنی داشتیم، افزود: سرمایه گذاری این معادن قریب به ۵۰۰ میلیون تومان بود.

شهرکی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری داشته ایم، افزود: استخراج اسمی این معادن قریب به ۱۷ میلیون تن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: این معادن تاکنون برای ۱۰ هزار و ۹۲۳ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

شهرکی با بیان اینکه از نظر تعداد پروانه های بهره برداری معاون رتبه چهارم کشوری را داریم، گفت: همچنین از نظر صدور گواهی کشف رتبه پنجم و صدور پروانه اکتشاف رتبه ششم کشوری را دارا هستیم.

وی با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای معدنی در سال جاری بیان کرد: تاکنون۲۶۴ پروانه اکتشاف صادر شده که از این تعداد ۳۹ پروانه در مساحتی با ۲۰۸ کیلومتر مربع در سال جاری اتفاق افتاده است.

شهرکی با بیان اینکه همچنین در سال جاری ۲۰ گواهی نامه کشف صادر شده است، افزود: ذخیره قطعی این معادن هزار و ۲۱۱ میلیون تن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از صدور ۳۲ پروانه بهره برداری در سال جاری خبر داد و افزود: در مجموع تاکنون ۵۹ گواهی نامه اکتشاف و ۵۷۸ پروانه بهره برداری صادر شده است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی ظرفیت های بالایی در بخش معادن دارد، افزود: باید از این ظرفیت ها در راستای اشتغال و رونق استان استفاده کنیم.