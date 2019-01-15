به گزارش خبرنگار مهر، یورگن گراسمن فعال سیاسی-اجتماعی آلمانی و رییس بنیاد جمعیت دفاع از قدس به برنامه «عصر» می آید. وی بیشتر با فعالیتهای حقوق بشری خود در حمایت از مردم فلسطین شناخته میشود و بارها به برپایی تظاهرات و تجمع علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی در خیابانهای برلین اقدام کرده است.
این بنیاد حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت در حمایت از حقوق مردم فلسطین را در کارنامه خود دارد. گراسمن البته یک تاجر و بازرگان بخش خصوصی در کشورش است که بارها مسئولان آلمان حسابهای بانکیاش را به علت حمایتهایش از فلسطین مسدود کردهاند.
بازگویی واقعیتهای موجود درباره هولوکاست از طریق سخنرانیها، کنفرانسها و اعلامیهها و نیز تشریح جنایات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی، رویکرد اصلی گراسمن در سالهای اخیر بوده است؛ رویکردی که سبب شده است تا دولت آلمان او را به شدت تحت فشار قرار داده و فعالیت اعضای خانوادهاش را نیز محدود کند.
برنامه تلویزیونی «عصر» با اجرای نادر طالب زاده پنجشنبهها ساعت ۲۲ از شبکه افق و جمعهها بعد از خبر ۱۴ از شبکه یک پخش میشود.
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