مدیر عامل پالایشگاه اراک در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بهبود پالایشگاه اراک گفت : قرارداد EPC این پروژه در 16 سپتامبریا 25 شهریورماه نافذ شده و به مدت 4 ماه است که کارهای اجرایی آغاز شده است.

اصغر صالحی افزود : تا دوهفته آینده سفارشات کالاهای دیر تحویل داده می شود . وی افزود‌ : با اجرای این پروژه ظرفیت پالایشگاه اراک به 250 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول درباره زمان اجرای این پروژه گفت : فاز اول این پروژه باید در مدت 39 ماه و فاز دوم نیز به مدت 45 ماه اجرا شود .

به گفته وی ، تولید بنزین در این پالایشگاه از 28 هزار به 98 هزار بشکه درروز افزایش می یابد. مدیرعامل پالایشگاه اراک تاکید کرد : همچنین 14 واحد جدید به این پالایشگاه افزوده می شود و 8 واحد موجود نیز بازسازی می شود که بدین ترتیب تولیدات این پالایشگاه نیز به استانداردهای روز اروپا نزدیک می شود.

وی تصریح کرد : تولید نفت کوره نیز در این پالایشگاه از 13 هزار به 37 هزار بشکه افزایش می یابد. صالحی گفت : پیمانکار این قرارداد شرکت سازه ایران ، سینوپک چین و شرکت طراحی ساختمان است.