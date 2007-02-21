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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۳۲

مدیرعامل پالایشگاه اراک در گفتگو با مهر :

تولید روزانه بنزین در پالایشگاه اراک به 98 هزار بشکه افزایش می‌یابد

تولید بنزین در پالایشگاه اراک از 28 به 98 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

مدیر عامل پالایشگاه اراک در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بهبود پالایشگاه اراک گفت : قرارداد EPC این پروژه در 16 سپتامبریا 25 شهریورماه نافذ شده و به مدت 4 ماه است که کارهای اجرایی آغاز شده است.

اصغر صالحی افزود : تا دوهفته آینده سفارشات کالاهای دیر تحویل داده می شود . وی افزود‌ : با اجرای این پروژه ظرفیت پالایشگاه اراک به 250 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول درباره زمان اجرای این پروژه گفت : فاز اول این پروژه باید در مدت 39 ماه و فاز دوم نیز به مدت 45 ماه اجرا شود .

به گفته وی ، تولید بنزین در این پالایشگاه از 28 هزار به 98 هزار بشکه درروز افزایش می یابد. مدیرعامل پالایشگاه اراک تاکید کرد : همچنین 14 واحد جدید به این پالایشگاه افزوده می شود و 8 واحد موجود نیز بازسازی می شود که بدین ترتیب تولیدات این پالایشگاه نیز به استانداردهای روز اروپا نزدیک می شود.

وی تصریح کرد : تولید نفت کوره نیز در این پالایشگاه از 13 هزار به 37 هزار بشکه افزایش می یابد. صالحی گفت : پیمانکار این قرارداد شرکت سازه ایران ، سینوپک چین و شرکت طراحی ساختمان است.

کد مطلب 451362

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