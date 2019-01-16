استقبال جبهه پیروان ازجلسات وحدت/پیشنهادی برای سازوکار اصولگرایان

محسن کوهکن نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با مهر، در پاسخ به سئوالی درباره نحوه سازوکار اصولگرایان برای ورود به انتخابات سال آینده، گفت: امروز آنچه مسلم است، اینکه مسئولیت یک دوره و نیم در حوزه اجرایی کشور دست اصولگرایان نبوده است. یعنی باید در اولین قدم اصولگرایان برای مردم تبیین کنند که شرایط ۵ سال گذشته در دولت آقای روحانی به هر نحوی که بوده است به حساب اصولگرایان نوشته نشود.

اصلاح طلبان باید به مردم پاسخگو باشند

وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ترکیبی از اصلاح طلبان و کارگزاران دست اندرکار بوده و هستند و مسئولیت عملکرد خودشان را در این مدت باید بپذیرند و مردم هم در ارزیابی هایشان به این مسئله توجه دارند، افزود: اصولگرایان باید به صورت کاملا منصفانه برای جامعه تبیین کنند که مسئولیت اتفاقات ۵ سال گذشته با جریان اصلاحات است و به هر جهت آنها باید پاسخگو باشند.

دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار مجلس با اشاره به اینکه اصولگرایان در جریان انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری(سال ۹۶) یک قدم رو به جلو برداشتند و آن جلوگیری از تکثر بود و همین جلوگیری از تکثر باعث شد که سرجمع آراء اصولگرایان از تمام آرایی که در همه دوره‌های گذشته رقیب فرد پیروز بدست می‌آورد، بسیار بالاتر باشد، اذعان داشت: امروز استراتژی اصولگرایان باید صیانت از آن ۱۶ میلیون سبد رای باشد که این موضوع بسیار اهمیت دارد و همگی باید دقت کنند تا آن را حفظ کنند.

کوهکن در پاسخ به سئوالی درباره ادامه جلساتی که در گذشته با ائتلاف سه گروه از اصولگرایان تشکیل می‌شد، گفت: یکپارچگی در مجموعه اصولگرایان در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری نتیجه خوبی در پی داشت و کاملا اثر بخش بوده است. اما در انتخابات مجلس این گونه نیست. در انتخابات سال آینده چنانچه افرادی از جریان‌های مختلف اصولگرایی به مجلس ورود کنند حتما نیازی نیست که کاندیداهای مستقیم آن مجموعه باشند.

وی به ترکیب سیاسی مجلس فعلی پرداخت و اظهارداشت: افرادی امروز در مجلس حضور دارند که از طیف اصولگرایی هستند ولی کاندیدای حزب خاصی نبوده‌اند. امروز هر نام، تشکل و مجموعه‌ای از جرگه اصولگرایان تشکیل شود که بخواهد انتخابات را مدیریت کند، حتما باید به این موضوع توجه داشته باشد که اگر با یکدیگر متحد شویم طبیعتا کسانی که مورد حمایت قرار گیرد، شانس بیشتری برای حضور در مجلس خواهند داشت

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: به دلیل اینکه حزب گرایی نیست اگر کسی از اصولگرایان و اصلاح طلبان جزو کاندیداهای آنها نباشد ولی به مجلس ورود کند پس از پیروزی در مجلس هم جزئی از آنها محسوب می‌شود؛ این مهم تامین نمی‌شود مگر اینکه افرادی که گردهم می‌آیند باید حوزه فراگیری آنها بالا باشد.

کوهکن با بیان اینکه امروز نباید عده‌ای برای اصولگرایان تصمیم بگیرند که خاستگاه اجتماعی پائینی داشته باشند، تصریح کرد: امروز باید همگی دست به دست هم دهیم تا میزان موفقیت‌مان به حداکثر برسد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان آسیب شناسی در جریان اصولگرا، گفت: تا آنجایی که بنده می‌دانم ما امروز هنوز نتوانسته‌ایم ارزیابی جامعی از گفتار، کردار و رفتار جریان در انتخابات ۹۶ داشته باشیم و قطعا هر زمانی که مجموعه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی در جریان اصولگرا شگل بگیرد و با هر فرآیندی که توافق شود قطعا ابتدایی ترین کار، ارزیابی رفتار جریان اصولگرایی در انتخابات قبل خواهد بود و باید باشد.

بستر برای همگرایی اصولگرایان آماده است

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین دباره اینکه آیا جلسات وحدت می‌تواند نوید بخش ایجاد سازوکار جدیدی در جریان اصولگرایی برای انتخابات آینده باشد؟، گفت: به صورت کلی برای جریانی که در صحنه نیست و سیستم مدیریت اجرایی کشور را در دست ندارد و در عین حال اکثریتی را نیز در مجلس به خود اختصاص نداده است، همگرایی و تفاهم کار ساده‌تری خواهد بود زیرا که بستر برای حضور آنها آماده‌تر است.

کوهکن با بیان اینکه البته باید به دو نکته توجه کرد، افزود: نکته نخست آنکه در این جریان(اصولگرا) اشخاص حقیقی و حقوقی را برای پیگیری این کار یعنی وحدت در جریان انتخاب کنیم و همه افرادی که می‌توانند موثر باشند، حضور داشته باشند و کسی از دایره بیرون نماند.

وی افزود: البته فعلا مطلبی درباره برگزاری جلسات وحدت به بنده نگفته‌اند اما در هر صورت ما با این حرکت همراه هستیم ولی باید به این نکته توجه کرد که هر چقدر دایره افراد موثر بزرگتر شود این موضوع به انسجام بیشتر کمک خواهد کرد.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه ما اگر حضور هم نداشته باشیم، حرکت درست و منطقی را تایید خواهیم کرد، اظهارداشت: زیرا در یک جریان فکری، فردگرایی مطرح نیست اما به هر میزان که نیروهای بیشتری برای کمک به این حرکت عظیم دور هم جمع شوند، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

کوهکن همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ورود زودهنگام جبهه اصلاحات به انتخابات سال آینده، گفت: امروز یک تفاوتی بین جریان اصولگرا و اصلاح طلب برای دور هم جمع شدن و ائتلاف وجود دارد و آن این است که در اصولگرایان اساسا اختلاف سلیقه وجود دارد ولی در مبانی، همگی یکسان هستند.

وی ادامه داد: اما جرگه اصلاح طلبان، افرادی را وارد کردند که وجه مشترک همه آنها این چنین بود که فرد (الف) رئیس جمهور شود و فرد (ب) نشود به همین جهت الان از لحاظ مبانی فکری دچار آشفتگی هستند.

این فعال سیاسی ضمن تشریح آشفتگی در جریان اصلاحات، گفت: در جبهه اصلاحات افرادی با تفکرات نهضت ملی و جبهه آزادی تا برخی نیروهای ارزشی، اصلاح طلب که انقلابی گری و وجهه خود را حفظ کرده اند، حضور دارند، حال در چنین مجموعه‌ای وقتی شما بخواهید مانیفست و منشوری بنویسید، مجبور هستید ساختاری تعریف کنید که در آن اقلیت از نظر اکثریت، تبعیت داشته باشند و امروز موضوعی هم که با عنوان پارلمان اصلاحات بین اصلاح طلبان ایجاد شده است، اساسا بر همین مبنا است.

کوهکن تاکید کرد: امروز هر کسی که به الفبای سیاست آشنا باشد، متوجه این موضوع می‌شود که مطرح کردن موضوع پارلمان یعنی اینکه عقاید مختلف همگی باشند اما برای انجام یک کار همه آنها به رای رجوع کنند.

اصولگرایان نیازی به پارلمان ندارند

وی با بیان اینکه در فعالیت‌های سیاسی بخصوص در جمهوری اسلامی تبعیت اقلیت از اکثریت ارزش محسوب نمی شود و در عین حال بحث‌هایی مثل تکلیف، تشخیص فردی و ... اهمیت دارد، گفت: امروز ضرورتی وجود ندارد که اصولگرایان چنین سازوکاری تعریف کنند و البته همانطور که می‌دانید موضوع پارلمان برای اولین بار از زبان آقای مرتضی نبوی مطرح شد و مورد استقبال هم واقع نشد و دلیل آن این بود که اصولگرایان نیازی به پارلمان ندارند و تنها احتیاج آنها از خود گذشتگی و باورداشتن به همه نیروهای اصولگرایی است.