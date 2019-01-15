علت وقوع ۵۷ درصد تصادفات جاده ای/توصیه به رانندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: پس از این دو عامل انحراف به چپ با ۱۳ درصد و عدم رعایت حق تقدم با ۱۲ درصد در رتبه‌های بعدی مهمترین علل تصادفات زمستان ۹۶ بوده‌اند.

وی گفت: خستگی و خواب آلودگی با ۴ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۲ درصد دیگر عوامل مهم رخداد تصادفات جاده‌ای زمستان پارسال بوده است.

رحمانی با اشاره به این که لغزندگی معابر نقش موثری در بروز حوادث رانندگی در فصل زمستان دارد تاکید کرد: در عین حال رانندگان باید حتما سرعت مطمئنه و فاصله طولی با وسیله نقلیه جلویی را در فصل زمستان رعایت کنند چرا که رعایت این دو عامل می‌تواند تصادفات رانندگی را در این فصل به نصف کاهش دهد.

وی با بیان اینکه سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده در آن سرعت توانایی کنترل کامل وسیله نقلیه را دارد گفت: این سرعت به شرایط جوی بستگی دارد و پایین‌تر از سرعت مجاز در جاده‌هاست.