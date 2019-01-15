همکاری ایران و تاجیکستان در مبارزه با تروریسم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در تهران با جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران - تاجیکستان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
رحیمی جهان آبادی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات دیرینه فرهنگی، تاریخی و مذهبی بین دو ملت، گفت: ظرفیتهای همکاری مناسبی بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در حوزههای مختلف وجود دارد که میتوان از تجربیات دو کشور در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده نمود.
وی تصریح کرد: گسترش و تقویت روابط پارلمانی گام موثری برای بهرهمندی دو طرف از ظرفیتهای موجود خواهد بود.
عضو گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران - تاجیکستان در تداوم همکاریهای مستمر میان دو کشور در مبارزه با تروریسم، موضوعات منطقهای و بینالمللی تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران هزینه بالایی برای مبارزه با داعش و تروریسم در منطقه پرداخت اما متاسفانه برخی از کشورهای استعماری عِربی -عَربی به دلیل داشتن منافعی در منطقه سعی دارند وانمود کنند که کشورمان پشت هر جریان افراطی گری حضور دارد.
رئیس کمیته بینالمل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار افزایش ارتباطات میان مجالس دو کشور شد و آن را در ارتقاء سطح روابط و تسهیل مراودات بین دو ملت مهم و ضروری خواند.
نعمت الله امامزاده، سفیر تاجیکستان در این دیدار روابط دو دولت و ملت را دوستانه و خوب توصیف کرد و اظهار داشت: پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان دو کشور سبب تقویت و تحکیم مناسبات فیمابین خواهد بود.
سفیر تاجیکستان در بخشی دیگر، جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را از مبارزان اصلی علیه تروریست و افراط گرایی در منطقه دانست و بر سهم بالای کشورمان در این راه اشاره کرد.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد در سایه گسترش روابط پارلمانی بتوان بر مسائل و مشکلات موجود در روابط دولتها و ملتها فائق آمد.
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