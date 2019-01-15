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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

درخشش هنرمندان کرمانشاهی در جشنواره رسانه‌ای «ابوذر»

درخشش هنرمندان کرمانشاهی در جشنواره رسانه‌ای «ابوذر»

کرمانشاه- محمدرسول گودینی و افشین رستمی دو هنرمند کرمانشاهی رتبه اول کاریکاتور و موشن گرافی بخش کشوری چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه بخش کشوری چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر روز گذشته و در محورهایی چون محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، موضوعات صنفی خبرنگاران، مبارزه با تروریست، آسیب های اجتماعی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت برگزار شد.

در این اختتامیه از بین ۲۰ هزار اثر ارسالی به جشنواره، برگزیدگان در ۵۰ حوزه از محورهای مذکور معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

محمد رسول گودینی، هنرمند کاریکاتوریست کرمانشاهی توانست با یک اثر کاریکاتوری در حوزه آسیب های اجتماعی در بین آثار ارسالی به بخش کاریکاتور جشنواره منتخب شناخته شده و جایگاه اول بخش کشوری این جشنواره را از آن خود کند.

همچنین افشین رستمی دیگر هنرمند کرمانشاهی با یک اثر موشن‌گرافی توانست در بخش تولیدات دیجیتالی رتبه اول جشنواره را به دست آورد.

کد مطلب 4513638

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