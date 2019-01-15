افزایش تکوین سلولهای پیش سرطانی با نبود یک پروتئین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، از دست رفتن پروتئین اختصاصی اتصالات محکم موسوم به کلودین ۱۸(claudin ۱۸) در بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان معده اتفاق می افتد و با پیش آگهی ضعیفی در سرطان معده پیشرفته همراه است.

درک نقش این پروتئین می تواند در مهار بسیاری از نئوپلازی ها موثر باشد.

در مطالعه ای که در نوع خود اولین محسوب می شود، محققین مرکز تحقیقاتی Bethبافت های معدی مشتق از موش های آلوده به باکتری هلیکو باکتر پیلوری (H. pylori) و موش های مهندسی ژنتیک شده برای نداشتن کلودین ۱۸ را آنالیز کردند.

آن ها نشان دادند که موش های آلوده به باکتری در مقایسه با موش های غیر آلوده، با گذشت زمان کلودین ۱۸ را از دست می دهند. در ادامه محققین نشان دادند که فقدان کلودین ۱۸ به تنهایی برای پیشبرد تکوین سلول های پیش سرطانی، سلول های غیر طبیعی و پولیپ ها در مدل موشی مهندسی شده کافی است.

نتایج این مطالعه بسیار جالب توجه بوده است. سلول های اپی تلیالی واریته های بی شمار پروتئین های کلودین را در اتصالات محکم بیان می کنند. پیش از این تصور می شد که سایر مولکول های کلودین قادر به جبران کردن فقدان کلودین ۱۸ هستند.

اما این باور کردنی نیست که دستکاری تنها یک پروتئین در معده منجر به تکوین سرطان معده می شود.