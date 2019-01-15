تصادف در محور قدیم ساوه-سلفچگان ۸مصدوم برجای گذاشت

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه صبح امروز(سه شنبه) بر اثر برخورد یک دستگاه سواری دانگ فنگ با یک خودروی سمند در محور قدیم ساوه به سلفچگان ورودی روستای هریسان به وقوع پیوست.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: پس از اطلاع رسانی این حادثه به اورژانس، بلافاصله نیروهای امدادی اورژانس پایگاه های آوه و سلفچگان و شهری ساوه و همچنین نیروهای هلال احمر قره چای به محل حادثه اعزام شدند.

عزیزی بیان کرد: خوشبختانه این حادثه جاده ای تلفاتی به دنبال نداشت، اما هشت مصدوم برجای گذاشت که مجروحان پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، توسط اورژانس به مرکز درمانی مدرس ساوه انتقال یافتند.