موافقت اردن با میزبانی گفتگوهای صلح یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت اردن امروز موافقت خود را با میزبانی دور بعدی گفتگوهای صلح یمن اعلام کرد. «ماجد القطارنه» سخنگوی وزارت خارجه اردن با اعلام این خبر افزود: وزارت خارجه اردن با درخواست دفتر فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای میزبانی گفتگوهای صلح یمن موافقت کرده است.

وی افزود که این دور از گفتگوها بین نمایندگان دولت مستعفی یمن و گروه انصارالله به بررسی مفاد توافقنامه تبادل اسرا و بازداشت‌شدگان اختصاص خواهد داشت.

القطارنه همچنین اعلام کرد که اردن با تمام توان خود در کنار برادران یمنی خود ایستاده است تا تلاش‌های مربوط به حل بحران این کشور به نتیجه برسد و بایستی به یک راهکار سیاسی برای این بحران دست یافت.

با وجود گذشت حدود یک ماه از مذاکرات بین طرف‌های یمنی در سوئد، سازمان ملل در اجرای توافقات صورت گرفته با مشکلاتی مواجه است.