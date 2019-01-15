افزایش ۴۵۰ نفری پوشش بیمه روستاییان و عشایر طی ۴۵ روز در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابارشی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی و هماهنگی اجرای بیمه روستاییان و عشایر در تحقق سهم تکلیفی شهرستان پیشوا که با حضور حسین عباسی فرماندار و دهیاران این شهرستان برگزار شد، بیان کرد: در سال گذشته زیر صد نفر از شهرستان پیشوا تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گرفتند ولی در سال جاری با تمهید استقرار میز خدمت در روستاها از ۴۵ روز گذشته تا به امروز، اتفاق مبارکی رقم خورد و با اطلاعرسانی خوب دهیاران و اهتمام فرمانداران و بخشداران، به یک عدد ۴۵۰ نفری بیمهشدگان جدید رسیدیم که یک رکورد ارزشمند و کار بسیار بزرگی است.
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران افزود: این جهش چشمگیر در استقبال از بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نمایانگر این است که مردم، طالب هستند و شاید یکی از دلایل عدم رغبت مردم درگذشته، نبود اطلاع و آگاهی آنان بوده است و این حرکت جهادی باعث شد روستاییان بیشتر در جریان این خدمت قرار بگیرند و استقبال و ثبتنام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با راهاندازی میز خدمت دریافتیم اگر خدمات و زوایای طرحهای دولت را بهخوبی بیان کنیم مردم آماده مشارکت هستند و این راهی دیگر را جلوی ما باز کرد که بدانیم چگونه باید خدمات را ارائه کنیم.
ابارشی با اشاره به نقش معتمدین در مباحث اجرایی گفت: در این طرح همه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی آمدند و به مردم اطلاع و اطمینان دادند که این خدمت دولت قطعاً و یقیناً به دردشان میخورد و به نفعشان است و درنتیجه این استقبال عظیم و پرشور رخ داد و توانستیم توفیق چشمگیری را به دست آوریم.
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران بابیان اینکه مسئولیت ما نسبت به گذشته سنگینتر شده است، اظهار کرد: تصورات ذهنی گذشته را باید کنار بگذاریم و این تفکر که در میان مردم ما فرهنگ بیمهای جا نیفتاده و یا در سلسله مراتب زندگیشان مباحث بیمهای اولویت ندارد را باید باطل کرد و گفت که با ایجاد فرهنگ بیمهای میتوان مردم را به سمت این خدمات سوق داد.
ابارشی گفت: خدمات جادهای، راه ، آب، برق و گاز در روستاها به زیبایی انجام و بیشتر از منابع عمومی برای ایجاد آنها استفادهشده است ولی در بحث خدمات بیمهای اجتماعی روستاییان و عشایر، خود مردم مشارکت فعال داشتند و این موضوع ثابت کرد وقتی دهیاران خدمتی را بهصورت فردی عرضه میکنند استقبال و اطمینان بخشی بیشتری برای مردم حاصل میشود.
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران در پایان متذکر شد: دولت بهطور مستقیم ۷۰ درصد از حق بیمه روستاییان و عشایر را تأمین میکند و ۳۰ درصد دیگر باید با مشارکت مردم صورت بگیرد اما برخی شاید نیاز به این خدمت داشته باشند ولی مشکلات و مسائل مالی اجازه ندهد ولی اعتقاد داریم حتی امروز هم برای استفاده از این خدمت دیر شده است.
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