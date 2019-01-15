اکوسیستم دریای خزر با انتقال آب نابود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد پیش ازظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران درباره انتقال آب دریای خزر گفت: موضوع مهمی که باعث رنجش مردم ایران در طول ۴۰ سال گذشته بوده، اعمال سیاست مستبدانه در دو حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی افزود: اعمال این نوع سیاست قلدر مابانه از سوی نمایندگان، وزرا ، استانداران و دیگر مسئولان همواره در دو حوزه زندگی ساز محیط زیست و منابع طبیعی باعث شد تا کارهای غیر کارشناسی انجام شود که بازتاب آن در درازمدت بر کشور کاملا محسوس است.

شریعت نژاد با بیان اینکه انتقال آب دریای خزر هیچ گونه پشتوانه علمی نداشته و تنها برخاسته از مدیریتی احساسی بدون توجه به بازتاب های وسیع اجتماعی آن است، اضافه کرد: من بارها از زبان رئیس محیط زیست کشور شنیده ام که ۸۰ درصد مردم جهان در کنار دریاها و اقیانوس ها سکونت داشته و تمامی صنایع آب بر همه در آنجا قرار دارند.

عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار سواحل و دریا، روستاها و شهرهایی هستند که از نعمت آب شرب برخوردار نیستند ، تصریح کرد: با این تفاسیر ، چگونه مسئولان چنین نسخه ای را برای دریای خزر که هیچ گونه توجیه کارشناسی، علمی و اقتصادی ندارد، می پیچند.

نماینده مردم منطقه در خانه ملت با اشاره به ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه اظهار داشت: در این ماده اشاره شده که انتقال آب دریای خزر باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشد و در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می شود که از دریای جنوب تنها ۳۰ درصد برای مصارف کشاورزی و شرب استفاده شود و انتقال آن به مناطق دیگر ممنوع است ، حال چگونه رئیس جمهور یک مملکت با چه قانون و معیاری به مردم استان خود چنین قولی می دهد.

شریعت نژاد ادامه داد: وقتی با وزیر نیرو صحبت می شود، وی می گوید "من مخالفم " زیرا اجرای این طرح نه برای سمنان منفعت دارد و نه برای دریای خزر بلکه اکوسیستم آن را نابود می کند.

وی با تاکید براینکه به هیچ وجه طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان قابل دفاع نیست و به عنوان نماینده مردم در مجلس جلوی اجرای این طرح می ایستم، یاد آور شد: برای اجرای کنار گذر ساحلی رامسر در دوره رئیس جمهور قبل ، ۱۲ کیلو متر از سواحل قرار شد استیحصال شود در حالیکه ۳۳ مورد ایراد زیست محیطی به آن وارد شده بود و چون همه مجریان تحت زور مافوق قرار داشتند این ایرادات را نادیده گرفتند ، به نظر می آید درباره انتقال آب دریای خزر هم بدین گونه زور و اجبار در کار است.

۸ میلیارد مترمکعب آب شیرین به دریا می ریزد

این مسئول با بیان اینکه بیش از ۸ میلیارد متر مکعب آب شیرین روان در شمال کشور سالانه به دریا می ریزد و دولت برای مهار آن هیچ کاری نکرده است ، خاطر نشان کرد : این در حالیست که دولت اصرار بر اجرای طرحی دارد که هیچ کارشناس محیط زیست اگر تسلیم زور نباشد آن را تایید نمی کند.

شریعت نژاد با بیان اینکه مواضع نماینده مجلس در جهت منافع ملی است ، گفت: حمایت ها و پیگیری ها از کشاورزان و باغداران پس از برف ۹۲ و مصوباتی نظیر خرید تضمینی مرکبات و کیوی یخ زده در برف ۹۵ از جمله پیگیری های نماینده مجلس در منطقه است در حالی که این طرح هیچگونه ارزیابی راهبردی ندارد.

وی پیگیری ها در جهت حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی و مصوباتی در حفاطت از خاک و کاهش آلودگی هوا را از جمله تلاش های نماینده مردم تنکابن رامسر و عباس آباد در سطح کلان دانست.

نماینده مردم در خانه ملت درباره سنگ فرش چشمه کیله گفت: مردم از این وضعیت ناراضی بوده و همه می دانیم که این پل شاهراه ارتباطی تنکابن است و باید راه جایگزین ایجاد و بعد این پل سنگفرش می شد ، اما با همه اوصاف شورای اسلامی شهر تنکابن باید در این باره پاسخ گو باشد.

شریعت نژاد پیگیری درباره مطالبات چایکاران و تعیین تکلیف برای آنان، اخذ تصمیمات برای زباله و استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه را از دیگر تلاش های انجام شده در مجلس برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه من نماینده مردمی بوده و نماینده شخص خاصی نیستم ، ادامه داد: خسارت سیل برای منطقه ما بسیار زیاد بود و حدود هزار و ۵۰۰ خانواده آسیب دیده شناسایی شدند که به هرکدام ، در دو مرحله و مجموعا ۴ میلیون تومان کمک بلاعوض معیشتی پرداخت شده و به خانه های تخریب شده در سیل مبلغ ۴۰ میلیون تومان تسهیلات و ۱۰ میلیون تومان بلاعوض و به خانه های آسیب دیده هم ۱۲ میلیون تومان پرداخت می شود.

این مسئول درباره برداشت شن و ماسه از رودخانه و تعیین تکلیف عواید آن هم گفت: در این باره پیگیرهای بسیاری انجام شد و در نهایت با بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از منطقه قرار است عواید رودخانه ها برای ساماندهی همانها استفاده شود.