نیاز نگارخانه بزرگ و قدیمی شیراز به تعمیرات اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، نگارخانه وصال با ۳۵۰ متر زیربنا یکی از قدیمی ترین فضاهای نمایشگاهی است که هنرمندان شیراز در اختیار دارند.

درخصوص این نگارخانه، ابراهیم خضری به خبرنگار مهر گفت: گرچه به خاطر کمبود بودجه در سرویس دهی به هنرمندان دچار مشکل هستیم، اما مجادلات بر سر مالکیت این نگارخانه پایان یافته و فرهنگ و ارشاد اسلامی سرقفلی را در اختیار دارد.

مسئول نگارخانه وصال گفت: مشکلات این نگارخانه کاهش یافته و از نظر مالکیت خوشبختانه مجادله پایان یافت.

وی با این وجود نگارخانه وصال را نیازمند تعمیرات اساسی دانست و گفت: تاکنون آنچه به عنوان تعمیرات انجام گرفته یک جور سرهم بندی بوده است.

این درحالیست که سال جاری مجادلاتی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و مالک به وجود آمد که از جمله می توان به پلمب این مکان همزمان با جشنواره تجسمی فارس و قرار گرفتن تابلو دفتر یک پیشخوان دولت روی نمای آن اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگارخانه وصال با بیش از نیم قرن فعالیت از قدیمی ترین و بزرگترین نگارخانه های شیراز به شمار می رود که اکنون توسط انجمن هنرهای تجسمی اداره می شود.