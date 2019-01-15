مصوبه دولت انتقال آب کارون نبود/سیاستهای غلط رودخانه ای اصلاح شود

غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصوبه هیئت دولت دال بر انتقال آب نبود، شاید برخیها قصد داشتند که از آن استفاده بد شود ولی مصوبه بدی هم نبود.
وی افزود: دولت تصویب کرده بود که برای ساماندهی کمی و کیفی رودخانه کارون بزرگ، کارگروهی زیر نظر شورای عالی آب تشکیل و بعد از بررسی، نتایج را ارائه کند؛ در این میان تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای عالی آب برای احیای زایندهرود نیز مصوب شد.
شریعتی بیان کرد: همه ایرانیها خواستار احیای رودخانه زایندهرود و دیگر رودخانههای جاری کشور هستند چون یکی از ارکان زیستمحیطی برای حفظ و بقای هر منطقهای هستند زایندهرود هم یکی از آنها است.
استاندار خوزستان تاکید کرد: در استان مهم و حیاتی اصفهان و همچنین چهارمحال و بختیاری اما سیاستهای غلطی به کار رفته که باعث شده تا زایندهرود با این مشکل مواجه شود. این سیاستها باید اصلاح شود و نباید بر سیاست غلط خود اصرار ورزیم تا جاهای دیگر هم با مشکل مواجه شوند
شریعتی عنوان کرد: وقتی وزنهبرداری بیش از توانش وزنه بلند کند به تبع آسیب میبیند؛ بنابراین هر رودخانهای هم توانی دارد و باید به اندازه همان توان بار به آن تحمیل کرد
وی عنوان کرد: آوردههای رودخانه زایندهرود مشخص است و قاعده و استانداردش این است که ۴۰ درصد برای مصارف و ۶۰ درصد برای محیطزیست استفاده شود. حالا با توجه به اینکه کشور کم آبی هستیم میتوان گفت ۶۰ درصد مصرف و ۴۰ درصد محیطزیست ولی متناسب با آن ۶۰ درصد باید برنامه تعریف شود، نمیتوان برای ۱۰۰ درصد آورده یک رودخانه برنامه تعریف کرد و با مشکل مواجه نشویم باید آن را اصلاح کنیم
شریعتی با تاکید بر اینکه باید در مصرف آب در حوزه کشاورزی تجدیدنظر کنیم و بهره وری را افزایش دهیم، عنوان کرد: در حوزه صنعت یا آب از دریا منتقل و یا فاضلاب را تصفیه و بار را بر رودخانهها از جمله زایندهرود کم کنیم که این مسئله احیای زایندهرود را محقق میکند یا راهکارهای دیگری که کارشناسان و متخصصان امر پیشنهاد و ارائه میکنند.
استاندار خوزستان توضیح داد: با توجه ویژه داشتن به این مسائل مهم و کارشناسی میتوان از مشکلات پیشآمده جلوگیری کرد. در رابطه با رودخانه کارون بزرگ هم باید ساماندهی کنیم، قبلاً هم شورای عالی آب احیای کارون و ساماندهی کمی و کیفی آن را در برنامه کاری خود داشته و باز هم تأکید شده که بحث ساماندهی ادامه یابد.
شریعتی تصریح کرد: ما هم خواستار این موضوع هستیم و از ورود فاضلابهای صنعتی و خانگی یا زهاب های کشاورزی به رودخانه کارون جلوگیری کنیم. هر دو کارگروه به نفع کشور و استانها و مردم خواهند بود که از هر دو حمایت و برای به سرانجام رسیدن آن پیگیری میکنیم تا هر دو استان بتوانند از این کارگروهها و مصوبات آتی آن بهره لازم را ببرند.
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