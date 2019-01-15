کاراته کا قزوینی راهی آذربایجان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معراج محمدی کاراته کا قزوینی در ترکیب تیم کاراته نونهالان کشورمان برای شرکت در کمپ تمرینی و مسابقات بین المللی چهارشنبه عازم آذربایجان می شود.

اردوی تمرینی و مسابقات از ۲۷ دی آغاز و تا دوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

یخ نورد قزوینی در رقابت های جهانی هفتم شد

محسن بهشتی راد ملی پوش یخ‌نورد کشورمان در رقابتهای جام‌جهانی یخ‌نوردی چونگ‌سونگ کره‌جنوبی در مرحله ١/۴ نهایی برابر نیکولای کوزلف نفر دوم مسابقات شکست خورد و به عنوان هفتم رسید.

این رقابت ها طی روزهای شنبه و یکشنبه ٢٢ و ٢٣ دی ماه برگزار شد.

مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ یک والیبال نشسته کشور در قزوین آغاز شد

در این مرحله هفت تیم، فیروز قزوین، هیئت رشت، هیأت سلماس، شهرداری تبریز، شهر بابک کرمان، هیئت گرگان و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد با هم رقابت می کنند.

سه تیم برتر دور نیمه نهایی به مرحله پایانی راه پیدا می کنند.

این مسابقات از امروز به میزبانی قزوین و در سالن جانبازان و معلولین مجموعه شهید بابایی برگزار می شود.

رقابت های بدمینتون روز پرستار برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت روز پرستار یک دوره مسابقات بدمینتون بانوان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالاندر بخش انفرادی برگزار شد.

در رده سنی جوانان، آیناز قهرمانی، فریما عبدی پور اول و دوم شدند و ملیکا برزگر و دریا درنشا مشترکا سوم شدند، در بخش بزرگسالان هم رژینا کاکاوند قهرمان، زهرا عبابافها دوم و ملیکا حسنی و مائده خدابنده بصورت مشترک سوم شدند.

سالن بدمینتون شهید رجایی میزبان این رقابت ها بود.

کبدی کار قزوینی به اردوی تیم ملی دعوت شد

احمد عسگری از قزوین به دومین اردوی تیم ملی کبدی جوانان در بابلسر دعوت شد.

دومین اردوی تیم ملی کبدی جوانان با حضور ٢٨بازیکن طی روزهای ٢٦ دی تا ٥ بهمن ماه در شهرستان بابلسر برگزار می شود.