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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

فرمانده انتظامی انار خبر داد:

دستگیری ۳ نفر اخاذ زن نما در فضای مجازی

دستگیری ۳ نفر اخاذ زن نما در فضای مجازی

کرمان- فرمانده انتظامی انار گفت: سه پسر جوان که در فضای مجازی خود را دختر جلوه داده و از طعمه خود اخاذی کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا خلیلی نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اخاذی از پسر نوجوانش توسط افرادی در یکی از شبکه های اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پسر نوجوان این مالباخته در فضای مجازی با فرد ناشناسی که خود را دختر معرفی کرده آشنا شده و یک مدت با هم تبادل متن و عکس خصوصی داشته اند و نهایتا آن فرد ناشناس با تهدید به انتشار همین عکس ها و اطلاعات خصوصی از این پسر نوجوان بیش از ۴۰ میلیون ریال اخاذی می کند.

سرهنگ خلیلی نژاد با اشاره به اینکه فرد کلاهبردار به تدریج این مبلغ را طی یکسال از این پسر نوجوان دریافت کرده بود اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی با جمع آوری مستندات لازم و اقدامات تخصصی در فضای مجازی سرانجام متهمان که سه پسر جوان بودند را شناسایی و آنان را با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: این سه نفر در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس صراحتا به انجام بزه انتسابی و اغفال مالباخته با جا زدن خود به عنوان یک دختر اقرار کردند و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ خلیلی نژاد در پایان یادآور شد: فضای مجازی محیطی است که کاربران می توانند با هر هویت، نام و نشانی حاضر شده و خود را شخصیتی با جنسیت متفاوت از آنچه هستند معرفی کنند بنابراین در این فضا نباید به هیچ عنوان به افراد ناشناس اعتماد و اطلاعات شخصی را رد و بدل کنیم.

کد مطلب 4513727

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