انقلاب اسلامی ایران یکی از پدیده های بی نظیر تاریخ جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حیدری کبیر پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان، اظهارداشت: بی بدیل بودن و وجه تمایزی که انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب ها و جنبش های دنیا دارد باعث شده پس از چند سال دیگر نامی از انقلاب های دیگر شنیده نشود اما با گذشت حدود ۴۰ سال از انقلاب ایران همچنان مانند روز اول این انقلاب در جهان حرف برای گفتن دارد.

وی افزود: بسیاری معتقدند که انقلاب اسلامی ایران چون بر پایه و اساس دین و اسلام بنا نهاده شده در اذهام مردم نیز ماندگار شده در حالی که بیشتر انقلاب های دنیا به خاطر مسائل مالی و فقر شکا گرفته است.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور ادامه داد: انقلاب ایران یک انقلاب مردمی بود و در شکل گیری آن تمام توده های مردم نقش داشتند و مختص گروه خاصی نبود و این مسئله یکی دیگر از وجه تمایزهای انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب های جهان است.

حجت الاسلام حیدری کبیر یادآور شد: دشمنان امروز وقتی می بینند نتوانستند با تحمیل جنگ نظامی و فشارهای اقتصادی مانند دیگر انقلاب ها، انقلاب ایران را تحت تاثیر قرار دهند روش خود را تغییر داده و فشار روانی را بر مردم افزایش داده اند تا مردم و نظام را در مقابل یکدیگر قرار دهند.

وی بیان کرد: دشمنان نظام هر روز در حال دین زدایی در جامعه هستند و جوانان و نوجوانان را در مسیر انحرافات دینی کشانده تا بتوانند به این انقلاب خدشه ای وارد کنند که ما باید در مقابله با این تهدیدهای آنان هوشیار باشیم.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: رسالت ما دینی نگه داشتن جامعه و آگاه بخشی به مردم و شناساندن دست های پنهان دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایران به مردم است و امیدواریم بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.