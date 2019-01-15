به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی ساماندهی وضعیت زیست محیطی مصب ها (استان های ساحلی شمال کشور) با حضور مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی، کارشناسان محیط زیست دریایی، نمایندگان وزارت نیرو، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سازمان محیط زیست برگزار شد.

مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مصب ها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارای اهمیت بسیار زیاد هستند و می توانند تصویر کننده وضعیت زیست محیطی حوضه های آبریز باشند از تدوین برنامه اقدام ملی ساماندهی و احیاء وضعیت زیست محیطی مصب ها (استان های ساحلی شمال کشور) خبر داد و گفت: با تدوین و اجرای یک برنامه منسجم با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی، نظارتی و حاکمیتی ذیربط، ساماندهی وضعیت زیست محیطی مصب ها (استان های ساحلی شمال کشور) انجام می شود.

داود میرشکار افزود: تجربیات کارشناسان می‌تواند به هم افزایی در تدوین برنامه اقدام ملی ساماندهی وضعیت زیست محیطی مصب ها (استان های شمالی) تبدیل شود و هم افزایی بین تمامی ذینفعان برای تدوین و اجرایی کردن این امر برای احیا مصب ها را ضروری دانست.

وی ادامه داد: مصب ها با وجود اهمیت بسیار زیادی که در حوزه های مختلف از جمله گردشگری، شیلاتی، زیست محیطی، بهداشتی دارند، متاسفانه از نظر کیفی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و دچار چالش های بسیاری از جمله، کاهش جریان آب به دلیل مصارف نامتناسب آب در حوضه آبریز، مهار رودخانه ها از طریق احداث سد ها، برداشت غیر اصولی شن و ماسه ، تخلیه فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی، احداث سازه های آبی غیر مجاز و غیر استاندارد، رهاسازی گونه های غیر بومی در رودخانه ها، رسوبگذاری درحاشیه رودخانه و مصبها، تغییر مسیر رودخانه در مصب در برخی از پروژه ها ی عمرانی، تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله های شهری و روستایی در مسیر رودخانه، آلودگی ناشی از واحد های معدنی (شن و ماسه)، آلودگی ناشی از واحد های خدماتی (اعم از کارواش ها، قالی شویی ها و رستوران ها و ...) هستند.

مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی تصریح کرد: با توجه به تاثیر گذار بودن برنامه های استانی و نقش کلیدی دستگاه های اجرایی استانی در تدوین برنامه های کلان ملی و همچنین اهمیت آسیب شناسی وضعیت موجود ساختار مدیریتی حاکم بر این اکوسیستم های با ارزش که غالبا متاثر از برنامه های توسعه و فعالیت های انسانی در بخش های مختلف معدنی، صنعتی، کشاورزی، خدمات، شهری و روستایی هستند، نسبت به برگزاری سه جلسه تخصصی در قالب کارگروه مخاطرات زیست محیطی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان اقدام شده است. با جمع بندی دیدگاه ها، تجارب، نگرانی ها، نقاط ضعف و تهدید های مرتبط، همچنین لحاظ نمودن نقاط قوت و فرصت های بی بدیل استانهای شمالی ضرورت شکل گیری یک برنامه اقدام ملی با هم افزایی کلیه دستگاه های اجرایی با هدف پشتیبانی از برنامه ها و مصوبات استانی بیش از پیش مشخص شده است.

وی افزود: جهت بهبود وضعیت مصب ها با شناسایی و لحاظ نمودن کلیه ذینفعان از جمله در نظر گرفتن نقش جوامع محلی، باید برنامه ریزی دقیق و منسجمی صورت گیرد. برنامه ریزی های مد نظر باید از کلیه پروژه ها، برنامه ها، مصوبات و رویکرد های استانی حمایت نموده و این موضوع در جهت گیری های بودجه ریزی کشور و به عنوان جایگاه پایش شاخص های عملکردی دستگاه های اجرایی مد نظر قرار گیرد.

در این نشست اقدامات و رویکردهای معاونت محیط زیست دریایی، نحوه مشارکت وزارتخانه های مدعو و نحوه گردآوری و تحلیل اطلاعات تخصصی ذیربط در قالب پیش نویس جداول جمع آوری اطلاعات پایه در تبیین وضعیت فعلی مصب های استانهای ساحلی شمال کشور مطرح شد.