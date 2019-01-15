اعطای بورس به دانشجویان رشته تربیت بدنی و قهرمانان برجسته ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی آسیا (AUSF) به همراهی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی چین(FUSC) به دانشجویان رشته تربیت بدنی و قهرمانان برجسته ملی، بورسیه‌های تحصیلی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و دوره‌های کوتاه مدت یک ساله اعطا می‌کند.

بر اساس اطلاعیه این فدراسیون، شرایط دریافت بورسیه‌های تحصیلی شامل دارا بودن ملیت ایرانی، تسلط کامل به زبان انگلیسی، موفقیت در مصاحبه حضوری، تلفنی یا اسکایپ است.

همچنین افرادی که دارای مدارک آیلتس، تافل یا HSK باشند در اولویت قرار خواهند گرفت. ترجمه ریز نمرات و مدرک دانشگاهی به زبان انگلیسی، ارائه پروپوزال یا study plan به زبان انگلیسی و دو معرفی‌نامه از استاد یا دانشیار به زبان انگلیسی نیز از دیگر شرایط دریافت این بورسیه است.

همچنین، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند به ادارات کل تربیت بدنی بخش‌های آموزش عالی و روسای هیات‌های ورزش‌های دانشگاهی استان مراجعه و یا مدارک خود را تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ به این فدراسیون ارسال کنند. بدیهی است درخواست‌های بعد از این تاریخ مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی درخصوص شرایط سنی متناسب با بورسیه مقاطع مختلف و آگاهی از جزئیات بیشتر به سایت فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به آدرس الکترونیکی http://www.iusf.ir مراجعه کنند.