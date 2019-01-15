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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

۷۰۰۰ میلیاردتومان برای کاهش فقر اختصاص یافت

۷۰۰۰ میلیاردتومان برای کاهش فقر اختصاص یافت

گرگان- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین سند آمایش ملی خبر داد و افزود: هفت هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر در کشور اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر سه شنبه در حاشیه شورای اداری گلستان در جمع خبرنگاران از تدوین سند آمایش منطقه‌ای و استانی خبر داد و اظهار کرد: سند آمایش ملی در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه توانمندی‌ و مختصات جغرافیایی هرمنطقه واستانی در قالب سند آمایش منطقه‌ای و استانی آماده شده است، افزود: این اسناد به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و به زودی سند آمایش ملی هم تدوین می شود.

نوبخت از تخصیص بودجه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه خبر داد و تصریح کرد: این مبلغ در نظر گرفته شده که به میزان ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و هفت هزار میلیارد تومان هم برای کاهش فقر مطلق برای نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان برای بخش رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از محل افزایش درآمدهای نفتی و در قالب بسته های حمایتی ۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان مشوق به پتروشیمی پرداخت می شود.

کد مطلب 4513756

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