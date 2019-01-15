۷۰۰۰ میلیاردتومان برای کاهش فقر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر سه شنبه در حاشیه شورای اداری گلستان در جمع خبرنگاران از تدوین سند آمایش منطقه‌ای و استانی خبر داد و اظهار کرد: سند آمایش ملی در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه توانمندی‌ و مختصات جغرافیایی هرمنطقه واستانی در قالب سند آمایش منطقه‌ای و استانی آماده شده است، افزود: این اسناد به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و به زودی سند آمایش ملی هم تدوین می شود.

نوبخت از تخصیص بودجه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه خبر داد و تصریح کرد: این مبلغ در نظر گرفته شده که به میزان ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و هفت هزار میلیارد تومان هم برای کاهش فقر مطلق برای نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان برای بخش رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از محل افزایش درآمدهای نفتی و در قالب بسته های حمایتی ۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان مشوق به پتروشیمی پرداخت می شود.