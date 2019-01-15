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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

اعلام رای بازی جنجالی فوتسال/ گیتی پسند بازنده و محروم شد

اعلام رای بازی جنجالی فوتسال/ گیتی پسند بازنده و محروم شد

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار فوتسال دو تیم گیتی پسند اصفهان و شهروند ساری صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار فوتسال دو تیم گیتی پسند اصفهان و شهروند ساری در حالی برگزار شد که مهدی پاسبانی، سرپرست تیم گیتی پسند اصفهان به دلیل اعتراض مکرر به داور که سبب اخراج وی شد و تمرد از اجرای دستور به ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم شد.

محمد همدانی مربی دروازه بان های تیم گیتی پسند که باوجود محرومیت از سکوی تماشاگران و درگیری لفظی با بازیکن تیم شهروند ساری که سبب درگیری دو تیم شد به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم گیتی پسند اصفهان به دلیل ورود تماشاگرانش به زمین مسابقه، ضرب و شتم بازیکنان شهروند ساری که سبب مصدومیت سه نفر از آنان شد و به دلیل ناامنی مسابقه مذکور که تا این لحظه دو بر صفر به سود تیم شهروند سازی بود، نیمه تمام ماند، به برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگر در مسابقات داخلی و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

نتیجه این دیدار سه بر صفر به سود تیم شهروند سازی با توجه به شروع تخلفات از سوی عوامل و تماشاگران این تیم که سبب نا امنی در مسابقه گرددید، اعلام می شود. (این رای قابل تجدید نظر است)

کد مطلب 4513759

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