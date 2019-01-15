به گزارش خبرگزاری مهر، دومین برنامه از طرح ترویجی نمایشنامهخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با محوریت خوانش نمایشنامه «میزان» عصر دیروز دوشنبه ۲۴ دی با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، علی نیکنام مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران و جمعی از کتابداران و اهالی کتاب در کتابخانه محقق حلی تهران برگزار شد.
در این نشست فرهاد بشارتی و مهدی امینی از بازیگران تئاتر و تلویزیونن نمایشنامهخوانی نمایشنامه «میزان» را به عهده داشتند.
علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور پس از اجرای نمایشنامهخوانی با اشاره به اینکه طرح کتابخوانی از دو سال پیش انجام شده، گفت: نقطه اولیه این طرح به نشستهای کتابخوان بر میگردد که از سه سال پیش در کتابخانهها اجرایی شد و دهها هزار نفر به معرفی کتابهای خوانده شده خود پرداختند. در این برنامهها افراد کتابهایی را که مطالعه کردند طی زمان ۵ تا ۱۰ دقیقه معرفی کردند.
وی افزود: پس از اجرای طرح نشستهای کتابخوان، این طرح از دیماه با نمایشنامهخوانی در کتابخانهها ادامه پیدا کرد و امیدواریم که آموزش اجرا نیز در کتابخانهها آغاز شود. تفاوت نمایشنامه و فیلم در این است که نمایشنامه نیازی به دکوراسیون، امکانات و هزینه چندانی ندارد و دانشآموزان در سطح مدارس نیز میتوانند این کار را انجام دهند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به اینکه کودکان استعداد درخشانی در فهم و درک مطالب دارند، ادامه داد: کتابخوانی، تمرین و مقدمه تقویت مهارت افراد در نمایشنامهخوانی است. برای اینکه بتوانیم در نمایشنامهخوانی بر دیگران اثرگذار باشیم، لازم است حین خواندن با مخاطب ارتباط بگیریم. نمایشنامهخوانی بیشتر مورد اقبال افراد قرار دارد. اجرای ناقص ممکن است خواسته ما را برآورده نکند. امیدوارم این کار به رونق نمایشنامهخوانی در کشور هم کمک کند.
مختارپور پس از بیان سخنانش، از ۶ نفر از اعضای نوجوان کتابخانهها خواست روی سن بیایند و شیوه درست خوانش کتاب را به آنها آموزش داد.
علی نیکنام مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران در این مراسم گفت: تجربه موفق نشستهای کتابخوان و معرفی چندصد هزار کتاب این ضرورت را ایجاب کرد که قالب جدیدی را بعد از سه سال اجرای این طرح تجربه کنیم. از این رو نشستهای نمایشنامهخوانی را از شهر تهران شروع کردیم که اتفاق خوبی برای جمع و جذب شدن افراد و نشستن آنها دور یک میز بود تا موضوعات دیگر ذیل محور کتابخوانی قرار گیرد.
وی افزود: نمایشنامهخوانی این هنر را دارد که در قالب اجرا، خوانش کتاب نیز تمرین شود. در این راستا شخصیتهای کتاب استخراج و مخاطبان با آنها زندگی میکنند. میتوان تصویرسازی کرد و انس بیشتری با کتاب گرفت.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران گفت: درصدد هستیم برنامههای مطلوبی را برای سال ۹۸ کتابخانه های عمومی استان طراحی و اجرا کنیم. در این راستا استعدادهای نهفته نیز شکوفا میشوند. این طرح در ۱۵۰ کتابخانه عمومی سطح تهران اجرایی میشود. در این راستا از منابع قصه و رمانی که خریداری یا برای نهاد ارسال شده است استفاده میشود.
فرهاد بشارتی بازیگر تئاتر و تلویزیون نیز در این برنامه گفت: این اقدام حرکت جالبی بود که پیش از این در دانشگاهها بهصورت حرفهای انجام شده بود. با این حال انجام آن در بین گروه سنی کودک و نوجوان اقدام اثرگذاری بود. اگر این طرح اطلاعرسانی شود و مکان بزرگتری به آن اختصاص یابد، میتوان اثرگذاری بیشتری را انتظار داشت. همچنین باید در انتخاب متنها برای این افراد دقت کرد تا روزآمدتر، تاثیرگذارتر و به واقعیت جامعه نزدیکتر باشد که مخاطبان نوجوان انس مطلوبی با آنها بگیرند. همچنین میتوان از کارهای نویسندههای معروف تئاتر در این باره بهره گرفت.
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