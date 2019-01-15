روابط قومی باید در شهرداری زنجان تمام شود

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی دادخواه ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان با بیان اینکه شرایط موجود در زمینه نیروی انسانی در مجموعه شهرداری زنجان قابل قبول نیست و با انباشت نیرو در برخی بخش‌ها مواجه هستیم، افزود: کاهش و ساماندهی نیروی انسانی از برنامه‌های شهردار زنجان در زمان اعلام آمادگی برای انتخاب به عنوان شهردار زنجان بود که تاکنون گام اساسی در این زمینه برداشته نشده است.

وی ادامه داد: از شهردار زنجان می‌خواهم توضیح دهند چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی‌شود و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان‌های برتر است که یکی از دلایل مهم آن روابط قومی و قبیله‌ای است.

دادخواه به‌کارگیری بخشی از نیروهای فضای سبز شهرداری زنجان در بخش‌های اداری و ستادی را مورد انتقاد قرار داد و با تاکید بر لزوم شفاف سازی و بیان واقعیت‌ها در این خصوص توسط شهردار زنجان، گفت: باید گفته شود که این نیروها توسط چه کسانی تحمیل شده است و چرا در بیان کارایی نیروها به جای تخصص و تعهد انتصاب نیروها به اشخاص مورد توجه است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر زنجان گفت: شهردار زنجان به این وضعیت قومی و قبیله‌ای و ارباب و رعیتی و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهد تا شورا بیش از این در معرض اتهام نباشد.

دادخواه با انتقاد از فرایند موجود در زمینه اعمال جرائم ساختمانی و تبعیض در این زمینه، گفت: بخش مهمی از پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به تخلفات ساختمان شخصی شهروندان زنجانی است و در وضعیت موجود اقتصادی، جرائم سنگین برای آنها اعمال می‌شود. در حالی که همه در برابر قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل این‌طور نیست.

وی با بیان اینکه دستگاه‌هایی که خود باید الگو و مجری قانون باشند در فضاهای عریض و طویل اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و حتی فراتر از ساختمان‌های اداری نیز فضا می‌سازند، گفت: برخی از دستگاه‌ها نیز که در سنوات گذشته تخلف کرده و دارای رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند میلیاردها بدهی شهرداری را پرداخت نمی‌کنند.