به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما ظهر امروز در نشست با مسئول و جمعی از اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه اظهار داشت: در جهان کشورهایی وجود دارد که کمترین منابع طبیعی را در اختیار دارند، اما از کشورهایی که نفت و گاز وسیعی دارند بسیار جلوتر هستند و پیشرفت زیادی کرده‌ اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه این پیشرفت‌ها را حاصل تربیت صحیح نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: همین موضوع از هر ثروتی بالاتر است.

وی با بیان اینکه ثروت اصلی هر کشوری جوانان و نوجوانان هستند، گفت: ما نیز باید با تربیت اسلامی بتوانیم جوانان خود را طوری تربیت کنیم که کشور ایران را در آینده نزدیک به قله های پیشرفت و ترقی در عین حفظ ارزش‌ها هدایت کنند.

آیت‌الله علما با بیان اینکه مطلع کردن جوانان از فریب رسانه‌ای دشمن امروز وظیفه همه است، ادامه داد: باید برای جوانان وضعیت قبل از انقلاب را تشریح و گفت که ایران قبل از انقلاب یک نوکر بی‌اختیار بوده است.

وی با تاکید بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب برای نسل جوان، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت مستقل و تاثیرگذار در منطقه و جهان تبدیل شده است که در سال‌های اخیر دیدیم که نه تنها دیگر اثری از اطاعت از آمریکا و دیگر مستکبران جهانی وجود ندارد، بلکه برنامه های شوم آمریکا را از جمله داعش به نابودی می کشاند و دلیل اصلی عصبانیت آنها از ما نیز همین است.