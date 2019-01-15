رهبر انقلاب حادثه سقوط هواپیمای نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در پیامی حادثه سقوط هواپیمای حامل کارکنان نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه‌ی تلخ و تأسف‌بار سقوط هواپیمای حامل کارکنان خدوم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جان‌باختن آن عزیزان و دیگر سرنشینان آن پرواز را با تأثر و اندوه و همدردی، به خانواده‌های داغدیده و به خانواده‌ی بزرگ ارتش و نیروی هوایی تسلیت میگویم و صبر جمیل برای بازماندگان و رحمت و مغفرت برای درگذشتگان مسألت میکنم.

لازم است مسئولان ذیربط با برررسی کامل این حادثه‌ی اندوهبار، نقاط ضعف و خلأها و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند.»