«پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» در دیوار چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» (با کاروان سوخته) با نویسندگی، طراحی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، بازی میثاق زارع و تهیه کنندگی وحید محمدحسینی از اول بهمن ماه در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه می‌رود.

«پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» برنده جایزه نمایشنامه نویسی مردمی آلمان در سال ۱۹۹۹ شده است و گروه‌های مختلف تئاتری، بیش از ۷۵۰ بار در کشورهای مختلف آن را اجرا کرده‌اند.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: «این نمایش داستان زندگی کارگر ترکی است در آلمان. او قربانی یک آتش‌‏افروزی می ‏شود که جوانان نژادپرست مسبب آن بوده ‏اند و نه ‏تنها زن و پسرش را از دست می ‏دهد، بلکه خانه ‏اش که با رنج و کار فراوان خریده بود نیز طعمه آتش می شود. او در یک مونولوگ گروتسک، اتفاقات را مرور می ‏کند. در این نمایشنامه‏ هم عشق به زندگی و اجتماعی بودن یک خارجی که در آلمان زندگی می ‏کند به تصویر کشیده می ‏شود و هم رنج و دردش. علی نه از کسی شکایت می ‏کند و نه کسی را متهم. گرایشات ضد نژادپرستانه‏ نمایشنامه، تنها با در برابر هم قرار دادن دشمنی کور از یک ‏سو و عشق انسانی از سوی دیگر، پرداخته می شود. مونولوگی سراپا شاعرانه و انسانی که به هنگام دیدنش مثل فیلم‏ های چارلی چاپلین باید با یک چشم گریست و با چشم دیگر خندید«.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیاران کارگردان: طاهره دهکردی و بهنام نجم الدین، منشی صحنه: پگاه محمودوند، عکاس: مریم رضوی، روابط عمومی: پریسا قهرمانی، مشاور رسانه ای: سپیده هاشمی محتشم، طراح پوستر و بروشور: محمدحسن نکوپندار، ساخت تیزر و تولید محتوا: علیرضا نادری (استودیو ورا)، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: احمد محمدحسینی و سید سعید بهشتی.

این نمایش از دوشنبه اول بهمن ماه ساعت ۱۷ در تماشاخانه دیوار چهارم به نشانی میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴ به صحنه خواهد رفت و علاقه مندان می توانند از ساعت ۱۸ سه شنبه ۲۵ بهمن جهت تهیه بلیت نمایش اقدام کنند.

عکس کنار خبر از سید سعید بهشتی است.