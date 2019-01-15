فراگیری آموزش های فنی وحرفه ای زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین، سیده حمیده زرآبادی در نشست با موسسین آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد که در سالن اجتماعات شهید ابراهیم کاظمی مرکز شهر صنعتی البرز برگزار شد، اظهار کرد: آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بدون هیچ چشم داشتی با هنر و سرمایه خود به کشور خدمت می کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درخصوص جذب کارآموز برای آموزشگاه های آزاد باید با دستگاههای دیگر با ایجاد تفاهم نامه وارد مذاکره شود تا مشکل کنونی حل شود.

زرآبادی از حاضرین خواست نظرات و مشکلات خود را در حوزه های مختلف در قالب ایده با ارائه راهکار به وی اعلام تا پیگیری لازم صورت پذیرد.

آموزش های فنی و حرفه ای زمینه ساز توسعه صنعت در کشور است

روح اله بابایی صالح، نماینده مردم بوئین زهرا و آوج نیز در ادامه این نشست گفت؛ آموزش های فنی و حرفه ای زمینه ساز توسعه صنعت در کشور است.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی گفت: استان قزوین دارای بالاترین درآمدزایی در کشور می باشد و آموزشگاه های آزاد نیز با آموزش های مهارتی می توانند در تحقق اهداف ملی که اشتغال پایدار است کمک شایانی داشته باشند

وی افزود : ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه امری ضروری است و حمایت های لازم در جهت افزایش جایگاه این آموزش ها در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است.

بابایی صالح با اشاره به صنعتی بودن استان و طی بازدیدی که از آموزشگاه های آزاد سراسر کشور داشتند، گفت: آموزش های مهارتی از طریق آموزش در محیط واقعی کار باید توسعه یابد تا به اشتغال منجر شود.