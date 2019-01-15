کشف ۳۹ تن چوب قاچاق در طارم

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجان لو ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه مراتع و منابع طبیعی، افزود: از آغاز سال تاکنون ۳۹ تن چوب قاچاق در طارم کشف و ضبط شده و این میزان قاچاق چوب جنگلی در نیمه‌های شب صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از جنگل‌های استان در شهرستان طارم است و وجود مناطق جنگلی در بسیاری از نقاط شهرستان طارم باعث ایجاد طمع در میان قاچاقچیان محصولات جنگلی شده و افراد سودجو با قطع اشجار جنگلی موجب تخریب‌های غیرقابل وصف و جبرانی در عرصه‌های ملی و جنگلی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: جنگل‌های این شهرستان بیشتر شامل درختان ارس است و علاوه بر ارس در این منطقه گونه‌های جنگلی دیگری شامل بنه، بلوط، بادام وحشی، زالزالک، سیاه تلو، انار وحشی، نارون، زبان گنجشک، داغداغان هم یافت می‌شود.

آقاجان لو تأکید کرد: طبق بیانات مکرر مقام معظم رهبری در برخورد قاطعانه با زمین‌خواران و کوه خوران فصل الخطاب بوده و حجت را برای همه تمام کرده است.

وی بر فرهنگ‌سازی از حفاظت منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: باید موضوع حفظ منابع طبیعی به یک مطالبه تبدیل شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان افزود: قاچاق چوب و قوانین حفاظت از جنگل‌ها جرم کیفری و حقوقی دارد و در استان زنجان گونه‌های اراضی شناسایی‌شده و چوب‌هایی که قرار است قطع شوند نشانه‌گذاری شده و کنترل می‌شود.

آقاجان لو به ضریب حفاظتی موجود در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ما برای هر ۷۰ هزار هکتار یک نفر جنگلبان داریم.