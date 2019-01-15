برای مقابله با تروریسم از کسی اجازه نمی گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز در سخنانی اظهار داشت: ترکیه از تمامی ابزارآلات و امکانات خود برای مقابله با تروریسم استفاده می کند و در این راه منتظر نمی مانیم از کسی اجازه بگیریم.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: در گفتگوی تلفنی شب گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توافق تاریخی دست پیدا کردیم که شامل موضوعات سیاسی و اقتصادی است. در این گفتگو درخصوص افزایش تبادل تجاری میان واشنگتتن و آنکارا توافق شد.

اردوغان خاطرنشان کرد: هدف از عملیات امنیتی در شرق فرات، از بین بردن بقایای داعش و گروه های تروریستی است. ما برای رهایی از داعش و گروه های کرد مسلح در راستای دفاع از حقوق کردها و اعراب عملیات نظامی انجام خواهیم داد.

وی در ادامه گفت: سوریه به خاطر حضور نیروهای خارجی و توطئه های ضد سوری به جویباری از خون تبدیل شد و توطئه گران تلاش می کنند بحران را به ترکیه انتقال دهند اما ما هرگز اجازه نخواهیم داد.

به گفته وی، تنها راهکار پایان دادن به بحران سوریه، حفظ تمامیت ارضی، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد است.