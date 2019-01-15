به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانی نیا ظهر سهشنبه در نشستی با حضور روسای هیئتمدیره شرکتهای تعاونی گرمسار به میزبانی اداره تعاون روستایی این شهرستان بابیان اینکه اجرای طرح بیمه تکمیلی روستاییان گرمساری پیگیری میشود، ابراز داشت: بهرهمندی از تخفیف بیمهای ویژه کشاورزان و روستاییها و کاهش هزینههای درمانی برای مخاطبان شبکه تعاون روستایی از اهداف اجرای این طرح محسوب میشود.
وی بابیان اینکه طرحهای اقتصادی و اشتغالزایی مناطق روستایی با توجه به ظرفیتهای موجود هر روستا بررسی میشود، اضافه کرد: در وهله نخست میبایست برای شناسایی زیرساختهای موجود اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس اداره تعاون روستایی گرمسار بابیان اینکه اجرای طرحهای خدماتی و رفاهی مناطق روستایی در دستور کار این شبکه قرار دارد، ابراز داشت: این اقدامات میتواند ضمن ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری مردم در روستاها به ارتقا سطح خدمات رفاهی سطح شهرستان نیز منجر شود.
قربانینیا بابیان اینکه برای اجرای طرحهای خدماتی و رفاهی در اولویت نخست باید برای جلب اعتماد جامعه کشاورز و روستاییها تلاش کرد، افزود: طرحهای پیشنهادی بسیاری در حوزه فعالیت شرکتهای تعاونی وجود دارد ازجمله آنکه برای پیشگیری از کمبود نهادهای کشاورزی برنامهریزی گسترده برای ساماندهی تهیه و توزیع نهاده در دستور کار است.
وی بابیان اینکه اطلاعرسانی پیرامون برنامههای شبکه تعاون روستایی نیازمند همراهی و همکاری دهیاریها است، اضافه کرد: با توجه به اینکه اعلام شرح وظایف روسای هیئتمدیره و مدیران عامل شرکتها و بازرسان انتخابی در مجامع در ساماندهی فعالیتهای شرکت تأثیرگذار است لذا اعضای هیئتمدیره هر شرکت باید بهدوراز برخوردهای سلیقهای و قومگرایی نسبت به انتخاب مدیران عامل شایسته و با برنامه اقدام کنند.
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