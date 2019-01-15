جاودانگی سرودهای حماسی/ نونهال ۱۰ ساله نیز عاشق موسیقی انقلاب است

اسفندیار قره باغی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون عامل ماندگار سرودهای انقلابی با اشاره به اینکه مسائل مادی وجود دارد که اینجا می ماند، با ما هست تا روزی که زنده هستیم و بعد محو و نابود می شوند، اظهار داشت: اما یکسری چیزها خداداد است و داستان در مورد آن ها فرق می کند.

وی تصریح کرد: در هر محیط و فضا و زمانی یک مسائلی از قبیل وعده و وعید، پول و مادیات و ژست مشخص است، ولی در یک جاهایی آن ها وجود ندارد، مثل عکس هایی که امروز در نمایشگاه عکس دوران دفاع مقدس و انقلاب دیدیم.

خالق اثر ماندگار «آمریکا، آمریکا ننگ به نیرنگ تو» با تاکید بر اینکه در آنجا به کسی وعده یک ریال داده نشده، کسی را فریب ندادند، آنجا حق جلوه می کرد، افزود: در آنجا، در دوران دفاع مقدس و انقلاب داستان چیز دیگری بود و نتیجه این می شود که یک عده جوان دست خالی در خرمشهر و آبادان، حماسه آفرینی می کنند.

قره باغی با اشاره به اینکه ۱۷ کشور به صدام خدمت می کردند اما او موفق نشد، در مقابل ما اسلحه و پول و امکانات نداشتیم اما پیروز شدیم، علت انگیزه ای بود که همه چیز را در خود داشت، اظهار داشت: نتیجه این انگیزه می شود یک اثر جاویدان که نونهال ده ساله که در آن زمان وجود نداشته هم الان عاشق این قطعات موسیقی است، حفظ است و می خواند و بهتر از ما بلد است؛ یعنی یک انگیزه جاویدان در این موضوع است.