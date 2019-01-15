محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای امروز قم صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد است، گفت: هوای قم در روز چهارشنبه صاف از بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و در اواخر وقت همراه با بارش برف و باران خواهد بود.

وی ابراز کرد: هوای این استان در روز پنجشنبه نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با بارش برف و باران و در اواخر وقت کاهش ابر و ورزش باد نسبتا شدید و در روز جمعه هوا صاف همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به کاهش دمای هوا در روزهای پایانی هفته در قم، افزود: حداقل دمای هوای امروز یک درجه و حداکثر ۱۵ درجه، حداقل دمای هوای قم در روز چهارشنبه منهای ۲ درجه و حداکثر ۱۳ درجه، حداقل دمای هوای پنجشنبه سه درجه و حداکثر هشت درجه و حداقل دمای هوای قم در روز جمعه ۲ درجه و حداکثر هشت درجه خواهد بود.

وی افزود: سرعت وزش باد امروز بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی، در روز چهارشنبه بین ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی، روز پنجشنبه بین ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و جمعه بین ۳۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی خواهد بود.

ترابیان گفت: میزان بارش باران طی ۴۸ ساعت گذشته در شهر قم یک و نیم میلی متر، سلفچگان ۲ و ۹ دهم میلی متر، کهک یک و ۶ دهم میلی‌متر، دستجرد هفت میلی متر، جعفریه سه و چهار دهم میلی متر و کوه سفید چهار دهم میلی متر بوده است.