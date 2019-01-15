پیام اخلاقی رئیس جمهور به فعالان اقتصادی/تحریم راپشت سر می گذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان صبح دوشنبه (۲۴ دی) در دومین سفر استانی هیات دولت به گلستان از طریق فرودگاه کلاله که به دلیل نبود مسافر گاهی فعال می شود و گاهی هم تعطیل، وارد استان گلستان شد.

او دیدار مردمی خود را در شرق گلستان برنامه ریزی کرده بود و در ابتدای ورود خود به استان با مردم گنبدکاووس دیدار کرد.

وی علیرغم این که وعده های محقق نشده بسیاری از سفر اول به گلستان در کارنامه داشت با دست پر به گلستان پا گذاشت.

روحانی از فرودگاه کلاله راهی گنبدکاووس شد تا در جمع مردم خونگرمی که از صبح زود وارد ورزشگاه تختی شده بودند، سخنرانی کند.

انتظار مردم در ورزشگاه به درازا کشید و روحانی بعد از دو ساعت تأخیر به گنبد پا نهاد. هوای سرد ورزشگاه تختی با آمدن روحانی گرم شد و مردم در حالی که پلاکاردهای خوشامدگویی داشتند به استقبال وی رفتند.

هنگام سخنان روحانی در بین مردم گنبد برخی از مردم با شعار «گرانی، گرانی، روحانی تدبیر» و «بیکاری بیکاری» اعتراض خود را نسبت به وضعیت اقتصادی و فشارهای معیشتی اعلام کردند.

بعد از سخنرانی در بین مردم، رئیس جمهور گنبدکاووس را به سمت مرکز گلستان ترک کرد.

استقبال در گرگان

از جمله زیبایی های این سفر حضور خودجوش مردم گرگان در ورودی شرقی این شهر برای استقبال از رئیس جمهور بود.

آن ها با شاخه های گل و داشتن عکس و پرچم هایی پذیرای روحانی شدند تا خاطره خوبی از گرگان در ذهن وی به یادگار بماند.

حسن روحانی در روز نخست سفر نشست هایی با علما و طلاب و نخبگان داشت. در این سفر هفت وزیر و چند مسئول کشوری روحانی را همراهی کردند که آن ها برای افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها در روز اول سفر راهی شهرستان های مختلف استان شدند.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در شهرستان های گمیشان و بندرترکمن، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در گنبدکاووس، رضا اردکانیان وزیر نیرو در شهرستان های مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور در آزادشهر و رامیان، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور در شهرستان علی آبادکتول، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و کلانتری معاون رئیس جمهور هم در شهرستان گالیکش، رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن در شهرستان های گنبدکاووس، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در شهرستان گمیشان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه گرگان، سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در شهرستان رامیان حاضر شدند و با ویدیو کنفرانسی با حضور رئیس جمهور پروژه هایی را افتتاح یا کلنگ زنی کردند.

همچنین سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی به همراه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شامگاه دوشنبه وارد گلستان شدند تا در افتتاح بزرگترین پروژه تحول سلامت گلستان حضور داشته باشند.

عصر دوشنبه در سالن دانشگاه جامعه المصطفی گرگان و به صورت ویدئو کنفرانس ۳۸ پروژه در سراسر استان گلستان با دستور رئیس جمهور و با حضور نمایندگان او در شهرستان ها کلنگ زنی یا بهره برداری شد.

روحانی صبح سه شنبه بیمارستان ۵ آذر گرگان را شروع برنامه های خود قرار داد و پس از افتتاح مرکز تروما که نیاز جدی استان بود با پرستاران و خدمات بیمارستان دیدار کرد. او همچنین عیادتی هم از بیماران کرد و با برخی از آن ها به گفتگو نشست.

از جمله حواشی دیگر سفر دیدار صمیمانه روحانی با جمعی از جانبازان بود که بعد از افتتاح بزرگترین پروژه تحول سلامت استان اتفاق افتاد. وی هنگام خروج از بیمارستان با حضور ویلچرنشینان رو به رو شد و علی رغم مخالفت تیم حفاظت با آرامش برای دقایقی درد و دل ها و خواسته های این جانبازان را شنید و از آنان دلجویی کرد. همین امر سبب شد که در جلسه شورای اداری گلستان که ظهر سه شنبه برگزار شد، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای آسایشگاه معلولان و جانبازان استان مصوب شود.

در این سفر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم حضور داشت، او در بندرگز دیداری با خانواده شهیدان «محمدمهدی و علی اکبر مازنی» داشت و در جمع این خانواده گفت که مردم ایران انقلاب را مدیون خون شهدا هستند.

اما وزیر سحرخیز و ورزش دوست اطلاعات هم از خود تصویر زیبا در ذهن ها به یادگار گذاشت و اقدام جالب او که بامداد سه شنبه انجام شد تحسین همگان را در بر داشت.

پیاده روی سیدمحمود علوی با جمعی از همراهان در مسیر ناهارخوران مورد توجه مردم قرار گرفت.

ملبس کردن وزیر جهاد در گمیشان به لباس ترکمن هم از اتفاقات جالب این سفر بود.

رئیس سازمان محیط زیست هم در این سفر از پیگیری صدور حکم قاتلان محیط‌بان شهید «باشقره» خبر داد. عیسی کلانتری گفت که پیگیری‌های لازم را از طریق قوه قضائیه برای صدور حکم دادگاه انجام داده‌ایم و امیدواریم به‌زودی مجرمان به‌سزای اعمالشان برسند.

از جمله نکات مهم که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت سخن نماینده ولی فقیه در گلستان خطاب به هیات دولت بود که گفت گرانی داد مردم را در آورده است و مسئولان باید در این زمینه فکر اساسی کنند.

همچنین حجت الاسلام محمود ترابی، امام جمعه گنبدکاووس هم در جلسه شورای اداری شهرستان گنبدکاووس که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد از بی توجهی به ایجاد راه آهن اینچه‌برون گله کرد و گفت اگر دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد دانشکده علوم پزشکی و جاده نفت را در گنبدکاووس ایجاد کند مجوز را صادر کند تا ما خودمان وارد عمل شویم.

مقرر شده بود با حضور رئیس جمهور بزرگترین پروژه گردشگری شمال کشور که فرماندار گرگان وعده آن را داده بود کلنگ زنی شود که آن هم به دلیل مشکلاتی معلق باقی ماند.

نشست خبری با خبرنگاران استان هم بدون حاشیه نبود، ابتدا انتخاب دو خبرگزاری حامی دولت برای سؤال پرسیدن از رئیس جمهور مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت. در ادامه مقرر شد که با قرعه کشی رسانه ها برای سوال پرسیدن انتخاب شوند که این کار انجام شد.

ممانعت از حضور خبرنگاران در جلسه شورای اداری که سبب معطلی و سردرگمی خبرنگاران شده بود، حاشیه هایی را به وجود آورد.

سفر به پایان رسید و روحانی با وعده هایی که داد مردم را امیدوار به توسعه و پیشرفت کرد، حال باید منتظر ماند که در دو سال باقیمانده از عمر دولت چه میزان از این وعده ها محقق می شود.

شاه بیت سخنان روحانی و وزرا مقاومت دربرابر فشارهای دشمن و رعایت اخلاق در مدیریت و تجارت بود. به گفته اوی بسیاری از شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها سو استفاده کردند به طول مثال فردی رفته ماده اولیه دارویی را تامین کند که عمر آن دارو سه ماه مانده که انقضا شود و اگر زود استفاده نشود اثرش از بین می‌رود.

وی تاکید داشت اگر به جای منفعت طلبی با تصمیمات کلان کشور همراه شویم می توان تحریم ها را پشت سرگذاشت و مسیر پیشرفت را هموار کرد.