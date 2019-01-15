به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت ظهر سه شنبه در جمع مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان گلستان اظهار کرد: توجه به شرکت‌های نوپا و تشخیص نیازهای آن ها یکی از ضروریات است که برای دست یابی به آن نیاز به ابزارهایی داریم.

وی به اهداف تشکیل این صندوق اشاره و بیان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شرکت‌های فناور و نوآور تاسیس شده و مناب خوبی برای حمایت از این شرکت ها در نظر گرفته شده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با تاکید بر این که ظرفیت های موجود در استان ها باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن فعالیت‌های دانش بنیان گسترش یابد، از صدور مجوز صندوق پژوهش و فناوری در آینده‌ای نزدیک در استان گلستان خبر داد.

وحدت به اهداف تشکیل این صندوق هم اشاره و تصریح کرد: صندوق پژوهش و فناوری در گلستان تشکیل می شود تا برای شرکت‌های کوچک استان تصمیم‌ گیری کند و منابع مالی مورد نیاز این شرکت‌ها از سوی این صندوق تأمین شود.

وی با تاکید بر این که شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند جریان نفوذ فناوری را با توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های اقتصادی ایجاد کنند، اضافه کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی برای ایجاد تحولات بزرگ در اقتصاد دانش‌بنیان شکل گرفته است، این صندوق برنامه‌های مهم و بزرگی در پیش دارد که شرکت‌ها تاثیرات این برنامه‌ها را در آینده خواهند دید.

وحدت از منطقه ‌ای و سطح‌ بندی کردن اقدامات و خدمات صندوق خبر داد و خاطرنشان کرد: این صندوق آمادگی دارد تا به مشکلات و مسائل پیش‌ روی شرکت‌های فعال در استان گلستان مانند مباحث مربوط به نمونه‌سازی، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه، سرمایه در گردش شرکت‌ها متناسب با عملکرد سال گذشته آن ها تا زمان راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری رسیدگی کند تا فعالیت شرکت‌ ها به علت این موارد به تعویق نیفتد.