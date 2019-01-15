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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

در پی حمله به سفارت ایران در لاهه؛

سفیر هلند به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر هلند به وزارت امور خارجه احضار شد

در اعتراض به حمله تعدادی از عناصر ضدانقلاب به سفارت ایران در لاهه،سفیر هلند توسط رئیس اداره اول اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اعتراض به حمله تعدادی از عناصر ضدانقلاب و تجزیه طلب به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه عصر دیروز (دوشنبه) آقای ژاک لویی ورنر سفیر هلند توسط رئیس اداره اول اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

در این جلسه رئیس اداره اول غرب اروپا با اشاره به وقوع حملات مشابه در گذشته و عدم اقدام قاطع و پیشگیرانه پلیس و مقامات قضایی هلند، موکداً خواستار اقدام جدی دولت این کشور در چارچوب تعهداتش در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و تأمین امنیت سفارت و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در لاهه و جلوگیری از این گونه تهاجمات شد.

سفیر هلند ضمن ابراز تأسف از حادثه مذکور، گزارشی از واکنش و اقدامات پلیس این کشور در قبال مرتکبین این حادثه ارائه و اظهار داشت که موضوع را به دولت متبوع خود منعکس خواهد کرد.
 

کد مطلب 4513868
زهرا علیدادی

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