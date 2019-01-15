سفیر هلند به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اعتراض به حمله تعدادی از عناصر ضدانقلاب و تجزیه طلب به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه عصر دیروز (دوشنبه) آقای ژاک لویی ورنر سفیر هلند توسط رئیس اداره اول اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

در این جلسه رئیس اداره اول غرب اروپا با اشاره به وقوع حملات مشابه در گذشته و عدم اقدام قاطع و پیشگیرانه پلیس و مقامات قضایی هلند، موکداً خواستار اقدام جدی دولت این کشور در چارچوب تعهداتش در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و تأمین امنیت سفارت و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در لاهه و جلوگیری از این گونه تهاجمات شد.

سفیر هلند ضمن ابراز تأسف از حادثه مذکور، گزارشی از واکنش و اقدامات پلیس این کشور در قبال مرتکبین این حادثه ارائه و اظهار داشت که موضوع را به دولت متبوع خود منعکس خواهد کرد.

