روحانی گرگان را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سفر دو روزه به گلستان و شرکت در نشست ها و برنامه های مختلف، رئیس جمهور گرگان را به مقصد پایتخت ترک کرد.

وی که از طریق فرودگاه کلاله روز دوشنبه (۲۴ دی) وارد گلستان شده بود بعد از دیدار با مردم شرق گلستان، بازدید و افتتاح و کلنگ زنی چند طرح و شرکت در جلسه شورای اداری بعدازظهر سه شنبه راهی تهران شد.

در این سفر هفت وزیر و چندین مسئول کشوری وی را همراهی کردند.

بزرگترین پروژه تحول سلامت گلستان امروز با حضور روحانی در گرگان افتتاح شد. از دیگر برنامه های سفر نشست با نخبگان، روحانیون و طلاب، افتتاح مرکز پروژه های گلستان بود که طی این دو روز اتفاق افتاد.