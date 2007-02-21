ملاقات نمایندگان استقلال با بن همام پشت درهای بسته/ کمیته تحت نفوذ عربها شنبه تکلیف استقلال را مشخص می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مقداد نجف نژاد مدیرعامل باشگاه استقلال به همراه علی اصغر مانوسی فر( که به نمایندگی از هیات مدیره این باشگاه برای رفع محرومیت آبی پوشان از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به کوالالامپور سفر کرده است) امروز 3 ملاقات ویژه با مسئولان ارشد کنفدراسییون فوتبال آسیا داشتند.

آنها ابتدا به ملاقات بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا رفتند. در این جلسه که به مدت یک ساعت پشت درهای بسته برگزار شد نمایندگان باشگاه استقلال دلایل تاخیر خود در ارسال اسامی بازیکنان را به استحضار وی رساندند. بن همام ضمن ابراز تمایل برای حل مشکل باشگاه استقلال تصمیم گیری در این خصوص را به کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا واگذار کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد استقلال به عنوان یکی از تیمهای پرطرفدار فوتبال آسیا در رقابتهای لیگ قهرمانان حضور یابد.

نمایندگان باشگاه استقلال امروز همچنین با پل مونی دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار کردند و در آخرین نشست نیزبه ملاقات کارلو رئیس کمیته برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رفتند. در ملاقات با مسئولان ارشد کنفدارسیون فوتبال آسیا مدیر عامل باشگاه استقلال دلایل و مدارک لازم را ارائه کرد و از آنها خواست تا با رفع محرومیت آبی پوشان شرایط حضور یکی از پرطرفدارترین تیمهای قاره آسیا را در مسابقات لیگ قهرمانان این قاره فراهم آورند.

پس از نشستهای امروز محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به کمیته اجرایی کنفدارسیون فوتبال آسیا تصمیم گیری در این رابطه را به این گروه 7 نفره واگذار کرد. در این کمیته ایران نماینده ای ندارد و مهمترین تصمیم گیرندگان آن افراد صاحب نفوذ اعراب هستند.

به احتمال زیاد کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا تا روز شنبه هفته آتی نظر نهایی خود را در خصوص رفع محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام خواهد کرد.