محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی سامانه ای بارشی که با ریزش هوای سرد عرض های شمالی به منطقه همراه خواهد از فردا چهارشنبه تا روز جمعه جو استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه این سامانه افزون بر بارش متناوب برف و باران سبب وزش باد نسبتا شدید و نفوذ غبار به ویژه به جو نواحی مرزی استان می شود، افزود: شرایط ناپایدار در روز پنجشنبه به ویژه درمنطقه اورامانات نمود بیشتری دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: بارش در اغلب نقاط به شکل برف خواهد بود و همچنین وزش باد به ویژه در گردنه های برفگیر سبب کولاک می‌شود.

وی با بیان اینکه بارش باران در برخی نقاط سبب آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب می شود، گفت: از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده هوای سرد همراه با یخبندان بر جو منطقه حاکم خواهد شد.

خسروی دمای هوای شهرستان کرمانشاه طی ۲۴ ساعت گذشته را بین ۲ و ۱۲ درجه سانتیگراد در نوسان اعلام کرد و افزود: همچنین سرپل ذهاب و سومار با ۱۶ درجه و کوزران و اسلامآباد غرب با دو درجه زیر صفر سردترین نقاط استان گزارش شدند.