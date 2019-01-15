به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی جواد موسوی فوق تخصص ریه در آستانه برگزاری همایش سیگار و سیاستگذاری سلامتمحور، اظهار داشت: هیچ بیماری ازجمله سرطان نیست که با سیگار ارتباطی نداشته باشد و استعمال دخانیات یکی از علل ابتلای به آمار بیشماری از بیماریها محسوب میشود.
وی افزود: مهمترین عامل ایجاد سرطان ریه مصرف سیگار است و این سرطان در زنان سیگاری آمار بیشتری را به خود اختصاص میدهد؛ چراکه هورمونهای جنسی در زنان اثر سیگار را بر روی سلولها بیشتر میکند.
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان داشت: زنان بارداری که استعمال دخانیات داشته باشند این مسئله بر روی جنین آنها تأثیر گذاشته و خطر زایمان زودرس آنها را تهدید میکند. همچنین کودکانی که در خانوادههای سیگاری زندگی میکنند حجم ریه پایینتری داشته و ریسک عفونت ریوی در سالهای اول زندگی آنها بیشتر است.
به گفته وی، احتمال ابتلا به برونشیت، آسم و سایر بیماریهای مرتبط با ریه در کودکانی که پدر و مادر سیگاری دارند، بیشتر است؛ بنابراین پیشگیری از استعمال دخانیات برای ارتقای سلامت مردم امری ضروری به شمار میرود.
موسوی با اشاره به اینکه جهت پیشگیری از استعمال دخانیات دروس دانشگاهی در این زمینه اختصاص داده شده است گفت: البته خانوادهها نقش مؤثرتری در این پیشگیری دارند و در صورتی که در ۶ سال اول زندگی کودک بتوانیم خمیرمایه روانی مناسبی برای او بسازیم، فرد از بسیاری از پدیدهها و ناهنجاریهای اجتماعی مصون خواهد ماند و آسیبهای کمتری آن را تهدید میکند.
وی با اشاره به راهاندازی اداره ارتقای آموزش سلامت در وزارت بهداشت گفت: این اداره حتی در خانههای بهداشت هم راهی باز کرده و بنابراین باید از روشهای مختلف و حداکثر ظرفیتها جهت ارتقای آگاهیهای مردم در مورد عوارض استعمال دخانیات استفاده کنیم.
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