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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس:

دانشکده علوم پزشکی در گنبدکاووس ایجاد شود

دانشکده علوم پزشکی در گنبدکاووس ایجاد شود

گرگان- نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: دانشکده علوم پزشکی در گنبدکاووس ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قره‌ جه طیار ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: مردم شهرستان استان گلستان و گنبدکاووس قانع‌ترین مردم ایران بوده و همواره در همه صحنه‌ها حضور پرشور دارند.

وی افزود: خونگرمی و صفای مردم گنبد روز گذشته در استقبال از رئیس جمهور به منصه ظهور رسید که باید از آن ها قدردانی کرد.

طیار خطاب به رئیس جمهور گفت: در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید بالاترین درصد آرا را در  شهرستان گنبدکاووس به خود اختصاص داده و باید دولت به این مهم توجه کند.

وی با بیان این که این نسبت آرا دِین دولت نسبت به مردم این شهرستان را بالا برده، خاطرنشان کرد: گنبدکاووس جزو معدود شهرستان‌هایی است که فرمانداری ویژه داشته اما دانشکده پزشکی ندارد که بنده راه اندازی این دانشکده را از هیأت دولت خواستارم.

کد مطلب 4513892

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