ظریف با مسعود بارزانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در اربیل به سر می برد، ظهر امروز با مسعود بارزانی، رییس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار با ابراز خرسندی از روابط کنونی اقلیم و جمهوری اسلامی ایران، از بسط و توسعه آن، بویژه با افزایش همکاری های بازرگانی و اقتصادی، از طریق مشارکت و همکاری های تجار، صنعتگران و کارآفرینان دو طرف، حمایت کردند.

اهمیت تفاهم و همکاری میان اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق،روند تشکیل دولت اقلیم و همچنین مسائل منطقه و از جمله اوضاع سوریه و لزوم ادامه روندهای سیاسی برای حل مشکلات این کشور از دیگر موضوعات مورد رایزنی وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق بود.