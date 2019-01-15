به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هادی فیض منش گفت: با توجه به استقبال چشم‌گیر مردم همدان از فیلم‌های جشنواره فجر، رایزنی‌هایی با ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر انجام و مقرر شد ۱۱تا ۱۴ فیلم منتخب این دوره از جشنواره، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن‌ماه همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در همدان اکران شود.

هادی فیض‌منش با بیان اینکه روز یکشنبه جلسه هماهنگی این جشنواره در همدان برگزار شد و عملکرد دوره‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت، گفت: امسال هم جشنواره در سینما فلسیطن و قدس همدان برگزار خواهد شد و سانس صبح‌ها، ویژه دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

فیض‌منش خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه این جشنواره در همدان، پنجشنبه ١١ بهمن ماه با اکران یکی از فیلم‌های جشنواره در سینما فلسطین برگزار می شود و حضور عموم در این برنامه آزاد و رایگان است.