بازنگری طرح جامع مشکل آب شرب گلستان را حل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: گلستان هرچند از استان های شمالی است اما با مشکل کم آبی در بخش های مختلف مواجه است.

وی با اشاره به این که هم اکنون میزان هدررفت آب در شهر گرگان ۴۰ درصد است، افزود: هم اکنون شبکه‌‫ های آب روستایی و شهری استان گلستان فرسوده است و نیازمند تخصیص اعتبار برای به ‫‌روزرسانی شبکه‫‌های آب روستایی و شهری هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان ادامه داد: هم اکنون مشکل اصلی تامین آب گلستان در بخش شرب است؛ هرچند طرح جامع آب شرب استان را بازنگری کردیم اما مشکل حل نشد و همچنان به قوت خود باقی است.

وی به اجرای طرح های سدسازی در استان برای مهار سیلاب و کاهش خسارت های ناشی از آن و حل مشکل آب شرب اشاره کرد و گفت: سد شصت کلاته گرگان نیازمند تخصیص اعتبار است و همچنین تکمیل بدنه سد چایلی و سرعت بخشیدن به اجرای سد قره چای هم به اعتبارات بیشتر نیاز دارد.