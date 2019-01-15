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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

توسط موسسه فرهنگی هنری موعود عصر(عج)؛

نشست «مهدویت و امنیت راهبردی» برگزار می شود

نشست «مهدویت و امنیت راهبردی» برگزار می شود

یکصد و بیست و هشتمین نشست از سلسله نشست های فرهنگ مهدوی با موضوع «مهدویت و امنیت راهبردی: با حضور اسماعیل شفیعی سروستانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و بیست و هشتمین نشست از سلسله نشست های فرهنگ مهدوی با موضوع «مهدویت و امنیت راهبردی» با حضور اسماعیل شفیعی سروستانی، پژوهشگر مهدویت و مطالعات فرهنگی و مدیر مسئول موسسه موعود عصر (عج) برگزار می شود.

این نشست روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه، ساعت ۱۴:۳۰ در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، واقع در تهران، خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ برگزار می شود.

پخش زنده این نشست برای تمامی علاقمندان از طریق اینستاگرام موسسه موعود به آدرس mouood_org قابل دسترس است.

در حاشیه این نشست نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی و مهدوی برقرار است و شرکت در این نشست برای عموم علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 4513911

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