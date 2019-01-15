ایجاد بندر خشک اینچه برون در اقتصاد کل کشور تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر سه شنبه در پایان سفر به استان گلستان در جمع مدیران استان اظهار کرد: ارتقای پاسخگویی به مردم باید از جمله اولویت های مسئولان باشد تا دلگرمی در مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: پروژه‌ها باید در مدت خاص خود به بهره برداری برسد زیرا اگر این طور باشد اهداف آن پروژه را از بین می برد.

اسلامی ادامه داد: منابع ما محدود بوده و همیشه با کاستی هایی مواجه هستیم اما می توان از مدل ها و الگوهای متنوع برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.

وی با بیان این که می توان از توان بخش خصوی در اجرای پروژه ها کمک گرفت، اضافه کرد: تسهیل گری و ساده سازی در کنار ایجاد مزیت های اقتصادی در به سرانجام رسیدن پروژه ها کمک خواهد کرد.

اسلامی گفت: همه حوزه حمل و نقل کشورمان و همه زیرساخت‌های آن مزیت و جاذبه‌های اقتصادی دارد و نباید فقط آزادراه داشته باشیم تا از محل عوارض آن بتوانیم سرمایه‌گذاری کنیم.

وی افزود: پروژه بندر خشک اینچه‌برون به عنوان یک تحول بزرگ اقتصادی تنها برای استان گلستان مطرح نیست و قطعاً در اقتصاد کل کشور تاثیرگذار است.

اسلامی تأکید کرد: به همین علت است که سرعت بخشیدن به فرآیند سرمایه‌گذاری آن از مهم‌ترین تکالیف است تا زودتر محقق شود.

وی ادامه داد: در این خصوص پیگیری پروژه راه‌آهن این بندر و ایجاد مراکزی که قرار است به عنوان بارانداز در مسیر آن ایجاد شود باید با سرعت پیگیری تا با جذب سرمایه‌گذار ما را به اهداف این پروژه نزدیک کند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به دستور رئیس جمهور و اختصاص بودجه لازم جهت کنترل ۵۲ نقطه حادثه خیز استان گلستان اشاره و در این خصوص گفت: در بحث ایمنی راه‌ها و کنترل نقاط حادثه خیز استان گلستان با دستور رئیس جمهور از ۲۲ تقاطع با افزایش ۳۰ تقاطع به عدد ۵۲ رسید.

وی افزود: در این زمینه آقای رئیس جمهور دستور تخصیص منابع را صادر کردند تا سازمان راهداری و شرکت ساخت تعهد خودشان را با مشارکت استانداری و با این کمک از ۲۲ به ۵۲ تقاطع برسانند تا به یک‌باره کار انجام بگیرد. بنابراین از این پس با همان الگویی که توافق شده بود کار برای تملک و آزادسازی توسط استان و عملیات مهندسی را وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرارداد و پیگیری می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به بحث بیمه رانندگان گفت: در بحث بیمه رانندگان براساس گزارشی که ما دریافت کردیم هیچ راننده بدون بیمه نداریم و اگر راننده‌ای باقی مانده حتما باید بیمه شود. منابع این مساله تامین است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.