به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد اسماعیل نظری مدیر کل روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام مطلب بالا افزود: شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری ایران با کشورهای آمریکای لاتین (اروگوئه، کوبا، برزیل، ونزوئلا و مکزیک) از جمله اهداف برپایی این گردهمایی است.

وی گفت: قبلا در خصوص برپایی این گردهمایی با سفیران کشورهای یاد شده در جمهوری اسلامی ایران ، رایزنی های لازم صورت گرفته و آنان آمادگی کشورشان را برای حضور در این گردهمایی اعلام کرده اند.

نظری ادامه داد: بسیاری از کالاهای ایران به لحاظ کیفیت و قیمت، خریداران فراوان در کشورهای آمریکای لاتین دارد که بازار این کشورها برای تجار ما شناخته شده نیست.

برپایی این گردهمایی به تجار و بازرگانان ایرانی کمک می کنند تا بازار مصرف این کشورها را بیشتر بشناسند.