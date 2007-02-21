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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

گردهمایی بررسی فرصت‌های تجاری ایران برگزار می‌شود

گردهمایی بررسی فرصت‌های تجاری ایران با 5 کشور آمریکای لاتین 7 اسفند سال‌جاری در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد اسماعیل نظری مدیر کل روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام مطلب بالا افزود: شناسایی فرصت های سرمایه گذاری  و تجاری ایران با کشورهای آمریکای لاتین (اروگوئه، کوبا، برزیل، ونزوئلا و مکزیک) از جمله اهداف برپایی این گردهمایی است.

وی گفت: قبلا در خصوص برپایی این گردهمایی با سفیران کشورهای یاد شده در جمهوری اسلامی ایران ، رایزنی های لازم صورت گرفته و آنان آمادگی کشورشان را برای حضور در این گردهمایی اعلام کرده اند.

نظری ادامه داد: بسیاری از کالاهای ایران به لحاظ کیفیت و قیمت، خریداران فراوان در کشورهای آمریکای لاتین دارد که بازار این کشورها برای تجار ما شناخته شده نیست.

برپایی این گردهمایی به تجار و بازرگانان ایرانی کمک می کنند تا بازار مصرف این کشورها را بیشتر بشناسند.

کد مطلب 451392

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