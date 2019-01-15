کیش میزبان مسابقات غواصی ارتش های جهان خواهد شد

به گزارش خبرنگا مهر، در جلسه ای با حضور امرای ارتش و فرماندهی پدافند هوایی کیش، مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم و رئیس هیئت نجات غریق و غواصی در خصوص میزبانی مسابقات غواصی ارتش های جهان در جزیره کیش برگزار شد.

بدین ترتیب مقرر شد که این مسابقات با حضور ۱۶۰ غواص از کشورهای مختلف و حدود ۴۰ نفر داور و ۲۰۰ نفر عوامل پشتیبانی از نیروهای مسلح، در تیرماه ۹۸ به میزبانی کیش برگزار شود.

این مسابقات در ۳۲ رشته برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود زمانی در حدود ۲۰ روز رقابتها به طول بیانجامد.

همزمان با برگزاری این رقابتها همایشی با حضور کلیه سرپرستان، مربیان، ورزشکاران و تیم های همراه در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود.

همچنین برنامه ریزی شد تا در کنار این مسابقات نمایشگاهی در خصوص آداب و فرهنگ کشورهای مختلف با همکاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار گردد.

لازم به ذکر است که اولین دوره این مسابقات سال گذشته به میزبانی شهر نوشهر برگزار شده است که با توجه به میزبانی خوب ایران و ظرفیت های جزیره کیش دومین دوره مسابقات در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

در دور گذشته تیم ایران در بخش غواصی عمق مقام اول را کسب نمود و در مجموع پنجم جهان شد.