خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: صهیونیستها آنقدر از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هراس دارند که عدم سخنرانی وی را نوعی تهدید به حساب می آورند و با شایعه سازی و طرح مطالب بی اساس به دنبال این است که تا شرایط را تغییر دهند و خود را از این وحشت برهانند.

از زمانی که اسرائیل عملیات موسوم به سپر شمال برای مقابله با تونلهای ادعایی را شروع کرد و در شرایطی که پایان آنرا بدون اینکه دستاورد خاصی داشته باشد، اعلام کرد؛ رسانه های این رژیم با هدف وادار کردن دبیر کل حزب الله به واکنشی در این باره، از تبلیغات خود دست برنداشتند؛ اما این تلاش ها راه به جایی نبرده و نتوانسته است که بر تصمیمات سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تاثیری بگذارد و وی تصمیم به عدم موضع گیری در این باره گرفته است و این سیاستگذاران در تل آویو را کلافه کرده است.

به نظر می رسد که سکوت سید حسن نصرالله به شدت اسرائیلی ها را آشفته و کلافه کرده است سکوت سید حسن نصرالله به شدت اسرائیلی ها را آشفته و کلافه کرده است و آنها با همه ابزار و شیوه ها به دنبال تحریک وی برای اجرای طرح های خود هستند اما شکست نصیبشان شده است. اسرائیلی ها به شدت به دنبال موضع گیری سید حسن نصرالله هستند اما وی با سکوت خود این پیام مهم را به آنها رسانده است که قواعد بازی و درگیری را نه تنها در عرصه نظامی بلکه در عرصه رسانه ای و جنگ روانی تعیین می کند.

صهیونیستها برای رسیدن به مقاصد خود به شایعاتی درباره وضع جسمانی سید حسن نصرالله روی آوردند که در این راه نیزدستاوردی نداشتند.

روزنامه رای الیوم در مطلبی در این باره نوشته است: « سکوت شخصیتی هم تراز سید حسن نصرالله یک نوع موضع گیری به شمار می رود و چه بسا زمینه ساز امور غیرمنتظره ای در آینده از جمله جنگ است سکوت شخصیتی هم تراز سید حسن نصرالله یک نوع موضع گیری به شمار می رود و چه بسا زمینه ساز امور غیرمنتظره ای در آینده از جمله جنگ است. اظهارات «اسرائیل کاتز» وزیر اطلاعات اسراییل و دیگر مقامات این رژیم اشغالگر نمایانگر چنین واقعیتی است.

این روزنامه با اشاره به ادعاهای «کاتز» مبنی بر اینکه سکوت سید حسن نصرالله نمایانگر شوکه شدن وی بر اثر انهدام تونل های تهاجمی حزب الله توسط اسراییل است از این اظهارنظر به عنوان یک تحلیل و تفسیر سطحی و فاقد اعتبار و دلایل علمی نام برد.

رای الیوم در ادامه از انهدام تونل های یاد شده به عنوان یک نمایشی یاد کرد که حتی نتوانست خود اسراییلی ها را متقاعد کند و رسانه های گروهی اسراییل از آن به عنوان تلاشی از سوی بنیامین نتانیاهو جهت منحرف کردن نگاه ها از اتهامات فساد نسبت داده شده علیه وی و همسرش نام بردند زیرا در همین رابطه هم اکنون بازپرسان اداره پلیس از دادستان کل اسراییل خواسته اند تا نتانیاهو و همسرش را از نظر قضایی تحت پیگرد قرار دهند.

رای الیوم آورده است: نتانیاهو از شکایتی که علیه حزب الله لبنان تقدیم شورای امنیت سازمان ملل کرد، سودی نبرد و حتی این شورا در محکومیت حزب الله و دبیرکل آن بیانیه ای صادر نکرد زیرا همه اسناد و مدارک و شواهد ارائه داده شده از سوی وی توسط کارشناسان نیروهای ناظر سازمان ملل در آن سوی مرزها مردود شناخته شدند زیرا چگونه می توان باور کرد که یک تونل ۴۰ متری می تواند برای شهرک های صهیونیست نشین که در فاصله بیش از دو کیلومتری مرزها قرار دارند، تهدیدی تلقی شود. از سوی دیگر آیا کشف تونل های جنبش حماس در نوار مرزی غزه باعث ناپدید شدن رهبران این جنبش در صحنه رسانه ها و سکوت آنها شد؟

سکوت سید حسن نصرالله به نوشته رأی الیوم ناشی از آن است که او این نمایش اسراییلی را ناچیز شمرده است که ارزش پاسخ و واکنش نشان دادن را ندارد زیرا اگر واکنش نشان دهد در آن صورت در واقع به آن تا اندازه ای اعتبار خواهد بخشید.

رای الیوم می نویسد: از سوی دیگر رهبر حزب الله با در پیش گرفتن استراتژی سکوت می خواهد در جنگ روانی دشمن صهیونیست را سردرگم کند و با اعصاب صهیونیست ها بازی کند. بر پایه همین گزارش، اسراییلی ها شایعاتی در مورد سید نصرالله و احتمال بیمار بودنش انتشار داده اند تا او را تحت فشار قرار داده و وادار کنند تا در یک واکنش غیرمستقیم در رسانه های گروهی ظاهر شود اما دبیرکل حزب الله به همراه اطرافیانش به خوبی با قواعد این بازی آشنا هستند و به آسانی در دام آن نمی افتند.

رای الیوم در پایان تاکید کرد: ما همگی اطمینان داریم که سید نصرالله در صحنه در وقت مناسب ظاهر خواهد شد تا در یک اقدام غیرمنتظره بزرگ مطلبی یا مطالبی را ایراد کند که بر نگرانی و ترس دشمنانش به ویژه اسراییلی ها خواهد افزود ما همگی اطمینان داریم که سید نصرالله در صحنه در وقت مناسب ظاهر خواهد شد تا در یک اقدام غیرمنتظره بزرگ مطلبی یا مطالبی را ایراد کند که بر نگرانی و ترس دشمنانش به ویژه اسراییلی ها خواهد افزود و ما چاره ای نداریم جز آنکه صبر کنیم ».

این در حالی است که اخیرا جنبش حزب الله لبنان اخیرا با انتشار یک پیام ویدئویی به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه تجاوز به لبنان هشدار داد. در این فیلم که با عنوان «اگر گستاخی کنید، پشیمان خواهید شد» و با زیرنویس عبری منتشر شده است، بخش هایی از سخنان «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله آورده شده که به صهیونیست ها در مورد تجاوز به لبنان هشدار داد. سید حسن نصرالله در این سخنان تاکید می کند که هرگونه حمله رژیم صهیونیستی به لبنان با پاسخ قاطعانه حزب الله مواجه خواهد شد. دبیرکل حزب الله در این سخنان می گوید: «هر گونه تجاوز، حمله هوایی و بمباران لبنان را قطعا پاسخ خواهیم داد»

مرکز اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان زبانهای عبری و عربی را برای رساندن پیام وسیع نه فقط به مقامات صهیونیست بلکه همه ساکنان فلسطین اشغالی به کار بست.

این اقدام مقاومت اسلامی لبنان، سبب ایجاد رعب و وحشت در میان صهیونیستها شد به ویژه که بر اساس نظر سنجی انجام شده، ۸۰ درصد از صهیونیستها همه حرفهای نصرالله را باور دارند در حالی که به حرفهای مسئولان خود توجهی ندارند.

رژیم اسرائیل در برابر تهدیدات نصرالله عاجز است زیرا این تهدیدات تاثیر ویژه و واقع بینانه ای بر اسرائیلی ها(صهیونیستها) دارد. علت این موضوع کاملا مشخص است و آن صداقت نصرالله دبیر کل حزب الله در تهدیدات است و نتایج درگیری سالهای طولانی به کارشناسان اسرائیلی این موضوع را ثابت کرده است.



«عودید بن عامی» از کارشناسان اسرائیلی در این باره گفت: «مشکلی که اسرائیل با آن روبرو ست این است که نصرالله قبلا ثابت کرده که صادق است و دروغ نمی گوید. نصرالله با تهدیدات خود بازدارندگی را ادامه می دهد».

نصرالله مردی که لرزه بر اندام صهیونیستها می اندازد

واقعیت آن است که نام نصرالله لرزه بر اندام صهیونیستها می اندازد. شایعاتی که صهیونیستها مطرح می کنند به خوبی هراس صهیونیستها و جبهه داخلی آنها از دبیر کل حزب الله است. همانطور که قبلا هم گفته شد، اسرائیلی ها نصرالله را بیش از سران خود باور دارند و به گفته هایش بیش از نخست وزیر و دیگر مسئولان رژیم صهیونیستی توجه می کنند.

روزنامه صهیونیستی هآرتص در گزارشی پس از جنگ سال ۲۰۰۶ اذعان کرد که نصرالله رهبر عربی است که کاملا متفاوت با رهبران جهان عرب است. وی حرف بیهوده ای نمی زند و دروغ نمی گوید و حرفهایش قابل اعتماد است.

بر همین اساس است که سخنرانی های سید حسن نصرالله همانند سلاحی قوی است از همین رو صهیونیستها با مطرح کردن شایعات علیه دبیر کل حزب الله در واقع آرزوی شوم خود را بیان می کنند که قطعا این آرزو را به گور خواهند برد. این شایعات نشانه یاس، ناتوانی و ورشکستگی صهیونیستها و رسانه های آنهاست.

نصرالله آنقدر برای اسرائیلی ها اهمیت دارد که پس از شایعات مطرح شده درباره دبیر کل حزب الله؛ شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته کلمه ای که بیش از هر موضوع دیگری از سوی اسرائیلی ها سرچ شد، کلمه نصرالله بود. صهیونیستها اهداف خاصی را از طرح این شایعات دنبال می کنند تا به نوعی چه در داخل و خارج آن بتوانند به منافع خود برسند.

آنچه می توان گفت این است که صهیونیستها و ژنرالهای آن از سکوت نصرالله هراس دارند همانگونه که از سخنرانی هایش در وحشت هستند صهیونیستها و ژنرالهای آن از سکوت نصرالله هراس دارند همانگونه که از سخنرانی هایش در وحشت هستند .

«تزویکا بوگال» از ژنرالهای صهیونیست اذعان کرد: «به نظر من سکوت نصرالله بسیار نگران کننده است. نصرالله مرد کم اهمیتی نیست و وی به دنبال بیرون کردن ما از اینجا(فلسطین اشغالی) است. من از این سکوت می ترسم. امیدواریم از وی بشنویم که ما در آستانه رویارویی هستیم یا نیستیم.

این در شرایطی است که زمزمه هایی درباره احتمال ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه حزب الله مطرح است. اما آنگونه که یک مسئول لبنانی اعلام کرد: حزب الله از نظر لجستیکی و نظامی آماده مقابله با صهیونیستهاست. حزب الله به دقت تحرکات آنها را زیر نظر دارد و آماده مقابله با حمله رژیم صهیونیستی است. حزب الله هم اکنون در آمادگی کامل به سر می برد و به عبارت دیگر در حالت جنگی قرار دارد و برنامه های لازم برای مقابله دارد و رزمندگان را از نظر روحی و نظامی برای آنچه صهیونیستها تدارک دیده اند، آماده کرده است.

این مسئول لبنانی بیان کرد: آنچه اسرائیل انجام می دهد از عملیات موسوم به سپر شمال گرفته تا از سرگیری دیوار سیمانی در نزدیک به خط آبی در روبروی شهرک العدیسه در واقع مقدمه ای برای جنگ احتمالی است. حزب الله با خونسردی تمام با تهدیدات اسرائیل برخورد می کند و احتمال جنگ را بعید نمی داند. سیکنالهایی از سوی غربی ها به مقامات رسمی لبنان رسیده که حاکی از چراغ سبز آمریکا به اسرائیل برای هدف قرار دادن لبنان است اما روسها به اسرائیلی ها درباره حمله به حزب الله و جنگ علیه لبنان هشدار دادند.