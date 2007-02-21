افزایش قیمت بنزین آثار تورمی دارد / بنزین 150 تومانی نظر نهایی کمیسیون تلفیق نیست/ از سئوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان متعجب و متاسف شدم

دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان آخرین دیدگاههای خود و گزارش اخبار مربوط به مجلس پرداخت.



با اشاره به سفر اخیرخود به دو کشور اندونزی و ترکیه این سفرها را موفقیت آمیز عنوان کرد و گفت: هر دو سفربه دعوت روسای مجلس ترکیه و اندونزی انجام شد .



به گفته حداد عادل روسای مجلس دو کشور همسایه ایران و ترکیه در 7 سال گذشته هیچ دیداری با هم نداشته اند .



وی با اشاره به اینکه در این سفر دو گروه متفاوت از نمایندگان وی را همراهی می کردند افزود : ما در اندونزی در مورد همکاری های اقتصادی، سیاسی و صنعتی گفتگوهای زیادی انجام دادیم که موافقت با احداث کارخانه کود شیمیایی در بندرعباس با سرمایه گذاری مشترک ایران و اندونزی از جمله آنهاست.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از آمادگی ایران برای برقراری پرواز مستقیم بین تهران و جاکارتا خبر داد و گفت : در اندونزی همچنین با عده ای از نخبگان علاقمند به ایران و اسلام ملاقات هایی داشتیم و در یک جشن مردمی که با حضور عده ای از مردم خونگرم و نجیب اندونزی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد شرکت کردیم .

وی همچنین در ادامه با اشاره به سفر خود به ترکیه گفت: در ترکیه ضمن دیدار از مرقد مولانا ، باجمعی از مولوی شناسان نیز دیدار کردیم.



رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد : شناخت اندیشه های مولوی بدون تسلط به زبان فارسی غیر ممکن است و هر کس هم بخواهد در مورد اندیشه های مولوی تحقیق کند بی نیاز از تحقیقات ایرانیانی که در مورد مولوی مطالبی نگاشته اند، نیست.

به گزارش مهر، حداد عادل احداث یک پالایشگاه نفت با سرمایه مشترک ایران و ترکیه را از جمله دستاوردهای سفر خود به ترکیه برشمرد.

وی در ادامه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

خبرنگار ایسنا از حداد سئوال کرد ارزیابی شما از افزایش قیمت بنزین از 80 تومان به 150 تومان چیست و آیا بهتر نیست که به جای افزایش قیمت بنزین یارانه ها هدفمند شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: هنوز هیچ چیز در این مورد قطعی نیست و آنچه که روز گذشته در کمیسیون تلفیق تصویب شد حتی نظر نهایی این کمیسیون هم نیست و سازوکارهایی برای بازنگری در مورد این تصمیم وجود دارد.

حداد عادل با اشاره به وجود دو دیدگاه کاملا متفاوت در مورد بنزین اظهار داشت: یک دیدگاه این است که قیمت بنزین را افزایش ندهیم ولی با سهمیه بندی مصرف را کنترل کنیم تا دولت مجبور به پرداخت به ارز بیشتر نباشد. دیدگاه دوم هم این است که چون سهمیه بندی ممکن است بازار سیاه درست کند و عملا به خاطر بازار سیاه افزایش نرخ صورت بگیرد بنا براین ما خودمان قبل از ایجاد بازار سیاه قیمت را افزایش دهیم تا هم مصرف کنترل شود وهم از ایجاد بازار سیاه جلوگیری شود.

خبرنگار دیگری از حداد عادل در مورد ابعاد اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت بنزین سئوال کرد که وی پاسخ داد در اینکه افزایش قیمت بنزین آثار تورمی دارد شکی ندارم ولی طرح "تثبیت قیمت ها" هم یک تصمیم ابدی نبود.



حداد عادل افزود : شما هر تصمیمی برای کاهش یا کنترل مصرف بنزین بگیرید هزینه هایی دارد و باید تصمیمی بگیریم که کمترین مشکل و هزینه را داشته باشد و اگر کاری نکنیم مشکل موجود و وضعیت موجود ادامه پیدا می کند.

وی با بیان اینکه وضع موجود در مورد بنزین قابل تداوم نیست گفت: هر کدام از این دیدگاهها بخشی از حقیقت هستند و نمی توان با اظهارنظری قطعی به نتیجه فوری رسید.

حداد عادل گفت: مذاکرات همچنان در کمیسیون تلفیق ادامه دارد و من ترجیح می دهم نظر شخصی ام را در این مورد اعلام نکنم.

خبرنگار فارس از حداد عادل پرسید آیا افزایش قیمت بنزین را به مصلحت کشور می دانید و چرا دولت و مجلس به جای افزایش قمیت بنزین به اصلاح مسئله ترافیک و رفت و آمد در شهرهای بزرگ نمی پردازند ، رئیس مجلس پاسخ داد : مسئله ترافیک در تهران یک کلاف پیچیده است که حل آن در گروه یک علت نیست. مثلا جمع آوری خودروهای فرسوده در عرض یک ماه و دو ماه ممکن نیست.

خبرنگار روزنامه اعتماد از مسائل بوجود آمده در خصوص سئوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان پرسید و گفت: در دوره خاتمی به خاطر یک کف زدن کفن پوشان مقابل مجلس تحصن می کردند چرا الان چنین واکنشی نشان نمی دهند.

حداد عادل با طنز به این خبرنگار گفت : شما بگویید که کفن پوشان وارد شوند. این جور صحبت ها ما را به جایی نمی رسانند.

وی افزود: بنده هم از این مسئله متعجب و متاسف شدم البته وزیر هم عذرخواهی کرده است اما از این گونه اتفاقات در دستگاه آموزش و پرورش می افتد و اینها مشکلات اصلی آموزش و پرورش نیست.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همیشه امکان وقوع این گونه اشتباهات وجود دارد یاد آور شد وزیر آموزش و پرورش نامه ای در این مورد به مجلس نوشته و از برکناری مسئولان مربوطه خبر داده است.